Gimnasia Rítmica
Las juveniles del Mapecca logra un bronce en la Liga de Castilla y León
El conjunto juvenil base del Club Rítmica Mapecca, formado por Adriana Fernández, Amaya Salgado, Carolina Luengo, Nerea Sutil, Raquel Gutiérrez y la suplente Paula Ratón, se desplazó hasta Roa de Duero (Burgos) para disputar la segunda fase de la Liga de Castilla y León, y tras completar dos sólidos ejercicios, logró una meritoria tercera posición, resultado que le otorga el pase a la final de la competición, reservada únicamente para los equipos que suben al podio. Esta competición ha servido como preparación clave de cara al próximo Campeonato de España, que se celebrará esta semana en Santander.
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