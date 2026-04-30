Diego Moreno, jugador del Zamora CF: "Ganar a la Ponferradina sería, prácticamente, sellar el play-off"

El Zamora CF está ante el partido más importante de la temporada: porque es el próximo y porque pueden dejar sellado el play-off. Así de claro fue este jueves Diego Moreno al referirse al choque de este sábado ante la Ponferradina, un rival directo en la lucha por la fase de ascenso al que, en caso de victoria, pueden dejar a 7 puntos que sería “una ventaja muy importante” y casi definioria. El futbolista fue el encargado de hablar en nombre de la plantilla y dar su versión sobre cómo afrontar este derbi regional que, sin duda, será “complicado”. “Nosotros tenemos que salir a intentar ganar, sellar el play-off y dejarlos a 7 puntos, pero es un rival complicado y el mejor equipo de toda la segunda vuelta”, recordó el futbolista, aunque también hay que tener en cuenta que el Zamora CF es en estos momentos en equipo más en forma del grupo.

El partido que espera

Con todo se aguarda un partido de alta intensidad frente a una Ponfe que llegará al Ruta “dispuesta a ganar el partido desde el minuto 1. Pienso que ellos necesitan más los puntos que nosotros. Es verdad que nosotros la necesitamos para sellar el play-off y más en casa, entonces nos tenemos que hacer fuertes aquí, tratar de sacar los tres puntos”. Respecto a la buena dinámica que se encuentran, el pupilo de Óscar Cano indicó que “sacar tres victorias seguidas a estas alturas de temporada es difícil porque todos se juegan mucho, pero el equipo está defensivamente muy bien y hemos concedido solo un gol en los últimos tres partidos y arriba estamos teniendo pocas ocasiones, pero las estamos materializando. Hay que hacerse fuertes en las dos áreas y en estos partidos nos está funcionando”, comentó el jugador que aseguró que no mira de reojo el otro grupo para ver posibles rivales en el play-off. “Estamos centramos en nosotros, en lo que nos toca y el sábado a las 18.30 saber que es el partido más importante de la temporada”, donde contarán con el apoyo de su afición a la que animó para que acudan y llenen las gradas. “Los animo que vengan, animen y que intentemos entre todos llegar al playoff. Va a ser un día muy bonito”.

Por último, respecto a su situación personal admitió que se encuentra bien. “Poco a poco voy cogiendo el ritmo de competición y el otro día aguante los 80 minutos”.