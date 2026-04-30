Bea Sánchez, jugadora del Recoletas: "La grada debe ser un infierno naranja"

Llega el play-off para el Recoletas Zamora y lo hace en un momento en el que la plantilla está “muy motivada y con ganas”. Así lo aseguró Bea Sánchez, una de las veteranas de la plantilla quien confirmó que todos en el seno del vestuario tienen “ganas de un play-off” que se inicia con la eliminatoria ante el Melilla. “Son los partidos que a todos nos gusta jugar”, apuntó la naranja quien cree que la eliminatoria está bastante igualada. “Es cierto que hemos ganado los dos partidos de liga regular, pero al final un play-off es muy diferente. Yo creo que ellas van a preparar el partido igual que nosotras y que van a venir a por todas. Pero esperemos empezar ganando la eliminatoria, además en casa. A ver si somos capaces de llenar el Ángel Nieto y convertir la grada en un infierno naranja”.

Conscientes de lo bueno que sería dar el primer golpe e ir con ventaja a tierras africanas, Sánchez también sabe que la melillenses llegarán a la capital del Duero “con todo”. “Al final yo prefiero jugar con todo el equipo, que no falte nadie porque pienso es más gratificante y batallas las tendremos en todos los puestos. Nosotros saldremos con el mono de trabajo, a dejarnos la vida en la pista y que pase lo que tenga que pasar”, apostilló Bea Sánchez.

Asimismo, la jugadora cree que “lo importante es tener claro que es una eliminatoria 80 minutos, que no solo cuenta el partido de casa y debemos ser un poco constantes, creo que va a ser la clave: tener los menos altibajos posibles y ser un martillo pilón”.

Raúl Pérez

En la misma rueda de prensa, el entrenador también tomó la palabra para avanzar que será importante el físico. “Ellas son uno de los equipos más físicos de la Liga, junto con Mallorca y Unicaja, y nosotros sí que hemos perdido un poco de físico con el tema de Fatou y Tainta”. Además, Raúl Pérez insistió en la importancia del dominio del rebote e impedir que tengan segundas oportunidades en una eliminatoria en la que el Recoletas está, y así lo recalcó el técnico, “por méritos propios”. “Nos lo hemos ganado a base de trabajo, Y al final el trabajo sale, siempre lo digo. Puedes tener un día de mala suerte, pero al final el trabajo sale. Y creo que estamos ahí porque las jugadoras han trabajado como auténticas bestias”.

Entradas a 3 euros

Además, para este encuentro, el club ha decicido que todos los abonados de cualquier club zamorano tendrán entradas a 3 euros con solo presentar su carné de socios. También aquellos que no sean abonados del Zamora CF pero que hayan acudido al partido ante la Ponferradina podrán sumarse a esta promoción aportando su entrada.