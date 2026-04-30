El Balonmano Zamora abre el plazo de solicitud de abonos para la fase de ascenso a División de Plata

El Balonmano Zamora ya ha abierto el plazo para que sus socios puedan solicitar abono de cara a la fase de ascenso a División de Honor Plata, que se disputará en O Rosal (Pontevedra).

Con el objetivo de organizar de la mejor manera posible la asistencia de la afición zamorana, el club ha habilitado un canal exclusivo de comunicación para la gestión de solicitudes y las peticiones deberán realizarse a través del correo electrónico: bmzamora.faseascenso@gmail.com

En el correo, cada socio interesado en acudir a la fse deberá indicar nombre y DNI, siendo la fecha límite para solicitar abono el domingo 3 de mayo a doce de la medianoche.

Desde el club se quiere destacar que el pabellón donde se celebrará la fase cuenta con un aforo limitado, por lo que el número de localidades disponibles será reducido.

Precio

Asimismo, el club organizador, Valinox Novás, ha establecido los siguientes precios para los abonos: Bono adulto (20 años o más): 55 euros; junior (15 a 19 años):40 euros y bono infantil (7 a 14 años): 25 euros.

El Balonmano Zamora añadió en la nota de prensa que “agradece la comprensión y el compromiso de su afición en un momento tan importante para la entidad, en el que el apoyo desde la grada será fundamental para afrontar la fase de ascenso. El club continúa trabajando para que el mayor número posible de aficionados pueda acompañar al equipo en este reto, consciente de la importancia que tiene su aliento en la lucha por el ascenso”.