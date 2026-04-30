Ángel Luis Canto y Elena Calvete dominan la Milla Autonómica

Los corredores master del Vino de Toro Caja Rural sumaron dos medallas de oro en el Campeonato de Castilla y León de la Milla en Ruta, que se celebró en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Estaban. Ángel Luis Canto y Elena Calvete Prieto dominaron la prueba con poderío, marcando el ritmo que más les interesaba, para coronarse en lo más alto del podio. Canto paraba el crono en unos interesantes 4´38, mientras Elena Calvete lo hacía en uno meritorio crono de 5´39. Ambos corredores también se alzaron con el título autonómico en sus respectivas divisiones de edad, M45 y M50. También se coronaron como campeones autonómicos en sus respectivas divisiones de edad los corredores del Vino de Toro Caja Rural Diego Morejón como Master 40 con 4´48, y en esta misma categoría, Roberto R. Jimenez fue subcampeón autonómico con ´57. Raul Blanco Jiménez en la división Master 50, se alzaría con el título autonómico.

En Master 55, Silvino López Ramos, también subiría a lo más alto del podio como campeón autonómico M55 con 4´57; M. Ángel Rodríguez Elices y Jesús Vicario Peña, harian lo propio en la divisiones de edad Master 60 y Master 70 con 5´36 y 6´08, respectivamente. En Master 65, J. Antonio Velasco, lograba subir al podio y proclamarse subcampeón autonómico con un crono de 5´49. n