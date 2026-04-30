El Alimerka Oviedo, una apuesta triple

El próximo rival del CB Zamora Caja Rural, el Alimerka Oviedo nunca se cansa de tirar triples, ni siquiera cuando los está fallando. El estilo que con tanto éxito ha implantado Javi Rodríguez en el equipo azul consiste en darle mucho ritmo al juego, ser muy agresivo en defensa, atacando las líneas de pase para intentar recuperar balones, y en ser valientes en ataque, disparando en cuanto haya un lugar desde el que hacerlo, independientemente del tiempo que le quede a la posesión.

Esa forma rápida de jugar hace que el equipo de Oviedo sea, con 328, el que más triples lleva anotados en Primera FEB a falta de dos jornadas para acabar la liga regular. También es, con muchísima diferencia, el que más tira (980). El porcentaje de acierto, un 33.5%, no está entre los más altos de la Liga (es el undécimo), y en este aspecto, es superado por el rival zamorano que presenta un 35,5% que ha acertado en 241 de los 679 intentados. El CBZ es el equipo que menos canasas de tres ha firmado, pero también es el que menos intentos presenta.

La apuesta por el lanzamiento de tres ni es gratuita ni coyuntural. La plantilla está configurada de tal manera que todos los jugadores puedan lanzar de tres, ocupen la posición que ocupen. Entre todos ellos, el más destacado esta temporada es un especialista como Raúl Lobaco, que lleva 68 anotados en los 27 partidos que ha disputado (se perdió tres por lesión), lo que le convierte en el quinto que más triples ha anotado en lo que va de temporada en Primera FEB. La temporada del capitán del OCB está siendo sensacional, con un fantástico 38% de acierto en tiros de tres teniendo en cuenta la cantidad que tira (ha intentado 177, un promedio de 6,5 por partido). A su buena mano en el triple, el zaragozano añade que es uno de los mejores defensores de la Liga.

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Pero si hay un especialista en la suerte del triple en este OCB ese es Calvin Hermanson, jugador que lleva varios partidos en el dique seco por una lesión. El estadounidense está en la recta final de su recuperación, aunque aún es pronto para saber si estará de vuelta de cara al partido que el equipo de Oviedo juega el sábado (19:00 horas) ante el Caja Rural Zamora en el Palacio. Hermanson no ha tenido su mejor temporada en cuanto al triple, con 41 aciertos en 134 lanzamientos, pero va a ser muy importante para el equipo de Oviedo de cara al play-off de ascenso a la ACB. El segundo máximo triplista del Alimerka Oviedo esta temporada es otro jugador que está rindiendo a un nivel excepcional, Greg Parham, capaz de sumar desde posiciones muy lejanas. Lleva 60 triples en 30 partidos, una media exacta de dos por encuentro, habiendo intentado 172 (34.8%). Curiosamente, el mejor porcentaje del equipo de Oviedo lo tiene el único ovetense del conjunto, el joven Jorge Arias (20 años). Siendo cierto que ha intentado muchos menos que la mayoría de sus compañeros (12), también lo es que de ellos ha metido nada menos que 7, un 58,3% de acierto que habla de un tirador de garantías. n