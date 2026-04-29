El Zangarun regresa el domingo a la cita con Ricobayo

La sexta edición del Zangarun Ricobayo se celebrará este domingo día 3 en el término municipal de Muelas del Pan con salidas y llegadas en Villaflor y Ricobayo. Unos 300 corredores tomarán parte en las tres modalidades previstas: el trail largo sobre 24 kilómetros con salida en Ricobayo a las 10.00 horas y 24.700 metros de recorrido; el cross corto, que partirá de Villaflor sobre 13.800 a las 10.30 horas, y a las 11.00 horas la prueba de senderistas que discurrirá sobre 10 kilómetros siempre por las inmediaciones del Embalse de Muelas.

El Zangarun se inscribe dentro del Circuito Provincial de Trail Series y será además un acto solidario a beneficio de la “Asociación Corriendo con el Corazón de Hugo”, a la que se destinarán las cantidades recaudadas. En el acto de presentación participaron el diputado de Deportes, Juan del Canto; el alcalde de Muelas, Luis Alberto Miguel; Miguel Calvo, de Iberdrola; y Laura Huertos, en representación de Caja Rural.

Participantes en el acto de presentación / LOZ

El director territorial de Iberdrola, Miguel Calvo, explicó en el acto de presentación celebrado este miércoles en la Diputación Provincial de Zamora que “para nosotros es un placer estar acompañados de nuevo por unos inmejorables socios en esta aventura como es Caja Rural y la Diputación Provincial de Zamora, junto a las localidades que componen este municipio”. Y recordó que “habla de Muelas del Pan es hablar del lugar donde hemos nacido y cualquier cosa que sirva para que la gente lo conozca, lo visite o en este caso lo corra, es un enorme motivo de satisfacción. Y es especial además contar con “Corriendo con el corazón por Hugo” que es otro motivo para sentirnos contentos porque cualquier obra social, y esta en particular, es muy relevante y nos sentimos muy cómodos apoyando y colaborando”. Y finalizó animando a que “la gente se apunte, participen y disfruten de una gran jornada en un entorno, sin duda, inmejorable”.

Andrés Barroso, concejal de Ricobayo y responsable de la organización a través de Smarchip, mostró su orgullo por “poder llenar las calles y los caminos de mi pueblo y el objetivo es ese, aparte de la solidaridad con la Asociación Corriendo por Hugo”. Y destacó la salida en Villaflor, junto al paso por un impresionante alcornocal, “uno de los más importantes de Europa”.

Raúl Vara, presidente de la Asociación Corriendo con el corazón por Hugo” agradeció el apoyo gracias al que “podemos llevar a cabo esta carrera e intentar recaudar el máximo dinero para la Asociación. Además el objetivo es organizar un evento de calidad, como siempre, intentamos”.

Vara recordó que este miércoles “es el día de las Personas sin Diagnóstico”, una lucha que tenemos para que el tiempo medio que hoy son más de seis años, se rebaje porque esas personas necesitan tener un tratamiento de calidad para que su esperanza sea, si es posible, mayor”. También recordó que este jueves 30 de abril se cumple el 16 aniversario del nacimiento de su hijo Hugo, que da nombre a la Asociación: Los recuerdos del tiempo que estuvo con nosotros son increíbles, y además este jueves cumplimos nueve años como asociación con muchas ganas, mucha energía y mucha fuerza. Y sintiendo el cariño de muchísima gente que año tras año aumenta y lo transformamos en ayudas reales para las familias con enfermedades poco frecuentes”.

Raúl Vara recordó que el viernes día 1 se celebrará la Carrera de Burganes de Valverde, “la carrera de mi pueblo”, que se disputará por la tarde y el plazo de inscripciones continúa abierto.

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En cuanto a la carrera del Zangarun, el sábado por la tarde comenzará el reparto de dorsales en la sede de la ACH de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas en la plaza de Ricobayo. Además de los dorsales, se repartirán las camisetas conmemorativas, calcetines en la bolsa del corredor y el mismo domingo día 3 en la playa de Ricobayo a las 9.00 se entregarán los dorsales y los participantes en el trail corto cogerán los autobuses a la salida de Villaflor. En la meta se entregará a todos los participantes un loncheado de chorizo zamorano. A las 13.00 horas será la entrega de premios y a continuación se celebrará una comida para los voluntarios de la organización.