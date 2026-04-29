El Villaralbo B finaliza goleando una temporada histórica

El Villaralbo “B” cerró la temporada goleando en casa al colista (9-0), en un partido en el que, pese a la voluntad del Sanabria, los locales se mostraron muy superiores a su rival dejando el partido sentenciado en la primera mitad con goles de Santi, Fer A., Manu, y Alejo. Tras el paso por vestuarios, los azulones aumentaron la ventaja con hasta cinco goles más obra de Fer A., que anotaría un hat trick, y de Alejo y de Peña, que con sus dobletes cerraban una abultada goleada para poner fin a una temporada, en la que los de Loren concluyen con un total de 73 puntos, alcanzando 24 victorias, sin perder un partido desde el 9 de noviembre, y con 18 partidos seguidos ganados, cediendo tan sólo un empate, y tres derrotas en toda la temporada, en la que anotaron 114 goles a favor, y 26 en contra.