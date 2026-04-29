Carreras Populares
Rui Muga y Nerea Miguel ganan con autoridad
El veterano portugués se impuso a su paisano Daniel Monteiro mientras la sub 23 zamorana se impuso a Lucinda Moreiras
M. L. S.
El veterano portugués Rui Muga y la sub 23 zamorana Nerea Miguel fueron los claros dominadores de la décimo séptima edición de la Carrera de Peñausende que contó con la participación de unos doscientos corredores de todas las edades.
Peñausende volvió a llenarse de deporte y convivencia con la celebración de la 17ª edición de su tradicional carrera popular, un evento ya consolidado en el calendario deportivo de la provincia de Zamora. Decenas de corredores de todas las edades se dieron cita en la localidad para disfrutar de una jornada marcada por el buen ambiente y la participación.
La prueba, con un recorrido adaptado tanto para atletas experimentados como para aficionados, transcurrió por los alrededores del municipio, permitiendo a los participantes disfrutar del entorno natural. Además de la categoría absoluta, se organizaron carreras infantiles, que contaron con una gran acogida y entusiasmo por parte de los más pequeños.
Rui Muga, sumó un nuevo triunfo en Peñausende, esta vez por delante del también portugués Daniel Monteiro, que entró en meta a unos 20 segundos en un cerrado sprint con Javier Amieva. El primer zamorano fue David Campo, que superó a Raúl Álvarez. La zamorana Nerea Miguel lo tuvo algo más complicado y ganó en féminas con diez segundo de renta respecto a la superveterana portuguesa Lucinda Moreiras. n
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