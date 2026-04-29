Un play off que se decide en otro continente

El Recoletas Zamarat necesitará más que nunca el próximo sábado (20.30 horas) el apoyo de todo su público para iniciar en el Pabellón Ángel Nieto la eliminatoria a ida y vuelta que tendrá que disputar contra el La Salle Melilla y que se decidirá en la localidad norteafricana una semana después. El equipo naranja podrá alcanzar en una cancha ubicada en el continente vecino una nueva participación en la fase de ascenso a la que nunca ha faltado en las cuatro ediciones anteriores disputadas.

El equipo naranja no pudo alcanzar el ansiado regreso a la máxima categoría del baloncesto español y si lo consiguieron Barcelona, Baxi Ferrol, Ardoi y Leganés, cuando las zamoranas partían con muchas posibilidades de éxito. Este año ocurre todo lo contrario y la clasificación para la fase de ascenso se puede considerar como un premio para un equipo que vio reducido significativamente su presupuesto respecto a estos años anteriores y que además ha estado perseguido por las lesiones desde la pretemporada hasta estas últimas semanas en las que ha perdido a dos de sus mejores jugadoras como son Ana Tainta y Marta Fernández.

Hace ya varias jornadas que el Recoletas tiene asegurada la participación en esta primera ronda de cuartos de final en la que además ha tenido suerte con los cruces ya que le ha correspondido al único equipo de los que tomarán parte al que le ha ganado los dos partidos en la Liga regular, lo que supone un importante refuerzo en la moral para afrontar esta eliminatoria frente a La Salle Melilla.

Como es sabido, la primera plaza de ascenso está ya decidida a favor de un Azulmarino Mallorca que se proclamó, como era previsible por la gran plantilla de que disponía, campeón de Liga, y ahora serán los ocho siguientes clasificados los que luchen por las cuatro plazas que establecerán la "final four" que todavía no se sabe dónde se jugará aunque, tanto Celta de Vigo como Unicaja, parecen interesados en acogerla para buscar el factor cancha en la lucha por el ascenso.

La Jornada 30 y última de la LF Challenje sirvió para establecer de forma definitiva los cruces de esta eliminatoria previa que dará comienzo el próximo sábado día 2 y en la que se pondrán en juego los cuatro billetes a la Final Four por el ascenso.

El Celta Femxa Zorka (2º) parte como gran favorito a adjudicarse el ascenso y gozarán del factor cancha en su enfrentamiento contra un Bosonit Unibasket (9º) al que visitará en Logroño este próximo sábado antes de intentar resolver a su favor en la tarde del día 9 en Navia.

El Unicaja Mijas (3º), el otro gran candidato, buscará la final four tras siete victorias consecutivas en la Liga y después de sorprender ganando en Vigo en la última jornada. Las malagueñas tendrán como rival a un MCR Lima-Horta Barcelona que se convirtió en el equipo revelación de esta temporada.

El Alter Enersun Al-Qázeres (7º) intentará hacer valer su buen final de liga frente al Osés Construcción (4º) que busca el retorno a la LF Endesa aprovechando los últimos partidos antes de su retirada de su gran estrella, María Asurmendi.

Y la eliminatoria que parece más equilibrada es la que enfrentará al Melilla Ciudad del Deporte y al Recoletas Zamarat con el antecedente de las dos victorias zamoranas en liga, pero también con el peso de que el primer partido se jugará en el Ángel Nieto.

PLAYOFFS POR EL ASCENSO:

Cuartos -Ida: Sábado 2 de mayo

- MCR Lima-Horta Barcelona vs Unicaja Mijas (S2 - 18:30h)

- Bosonit Unibasket vs Celta Femxa Zorka (S2 - 19:00h)

- Recoletas Zamora vs Melilla Ciudad del Deporte (S2 - 20:30h)

- Alter Enersun Al-Qázeres vs Osés Construcción (Por confirmar)

Cuartos-Vuelta: Sábado 9 de mayo

- Unicaja Mijas vs MCR Lima-Horta Barcelona (S9 - 17:30h)

- Melilla Ciudad del Deporte vs Recoletas Zamora (S9 - 18:00h)

- Celta Femxa Zorka vs Bosonit Unibasket (S9 - 19:00h)

- Osés Construcción vs Alter Enersun Al-Aázeres (S9 - 19:30h)

FINAL FOUR:

Semifinal: Sábado 16 de mayo

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Final: Domingo 17 de mayo. n