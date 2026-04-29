Medio centenar de pilotos en el Zamora Jet

Medio centenar de pilotos tomarán parte los días 9 y 10 de mayo en la cuarta edición del Zamora Jet, trofeo internacional de aeromodelismo en las modalidades de jets y grandes modelos, una cita que organiza el Club Aeromodelismo Zamora en colaboración con la Diputación Provincial, Ayuntamientos de Zamora y Coreses y Caja Rural.

Pilotos nacionales, portugueses y franceses se darán cita en el prestigioso aeródromo zamorano que desde hace décadas acoge cita de primer nivel mundial y que de nuevo ofrecerá este espectáculo a los zamoranos que quieran disfrutar de las evoluciones de los aviones de tamaño grande con distintas formas de propulsión.

El presidente del club zamorano, Santiago Salgado , agradeció su colaboración a las instituciones y patrocinadores así como a los propios miembros del Club que aportan su trabajo para la compleja organización de esta competición. El secretario del CZA, Alberto Martín, explicó que serán cuatro los pilotos franceses, tres portugueses y el resto (40), españoles, repartidos en diez comunidades autónomas. Cada participante podrá inscribir dos aviones, con lo que se espera contar con un total de 87, lo que complica el horario de la competición para intentar que todos puedan volar. Serán 18 propulsados por turbinas, 65 de gasolina, dos eléctricos y dos pulsoreactores franceses.

La competición se desarrollará durante la mañana y tarde del sábado 9 y el domingo 10 por la mañana. Cada una de las mangas durará en torno a las 6 horas, un horario apretado para que puedan intervenir todos los participantes.

El acceso al público será durante todo el día y se espera que los vuelos revistan una gran espectacularidad si acompaña el buen tiempo. "Hay aviones muy diferentes que realizan unos vuelos que llaman la atención, además habrá momentos en que vuelen dos o tres a la vez", explicó.

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El acto contó con la presencia del diputado de Deportes, Juan del Canto; el concejal de Deportes de Zamora, Manuel Alexander Alonso; y Nuria Huertos, de Comunidación Caja Rural. n