Espada vuelve a cumplir en el Maratón de Madrid
M. L. S.
Los zamoranos Manuel Domínguez y Daniel Valcárcel volvieron a cumplir con la Maratón de Madrid 2026, junto a Carlos Espada, amigo con ELA, con quien llevan corriendo esta carrera desde el año 2012, empujando su silla de ruedas.
El Team Espada, que así se denominan y que cuenta con un grupo de amigos y de profesionales que ayudan a que la carrera sea lo más cómoda posible para Carlos y discurra sin incidencias, recorrió los 42 kilómetros de la prueba, cruzando la meta tras cinco horas de carrera, con las obligadas paradas para comprobar que todo estaba en orden para poder continuar. El keniano Mike Chematot (2h08:46) y la etíope Kena Girma (2h26:00) se proclamaron ganadores del maratón de Madrid, en lo que fue la gran fiesta del atletismo popular por las Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series. n
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