Adrián Hernández, octavo español en el Zurich Maratón

El zamorano Adrián Hernández firma una sólida actuación en la Maratón de Madrid al terminar como octavo español y pocas semanas después de conseguir en Sevilla una marca que le sitúa entre los mejores maratonianos de la provincia de todos los tiempos y entre los escasos que han conseguido bajar de las 2 horas y media en esta distancia olímpica.

Hernández tomó la salida en el Maratón de Madrid que alcanzó su 48ª edición, reuniendo a cerca de 47.000 participantes entre las pruebas de maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Adrián Hernández, a sus 24 años, tomó la salida en la distancia reina con el objetivo de luchar por un puesto destacado entre los mejores corredores españoles. Hernández completó la media maratón en un tiempo de 1h 13:07, manteniéndose en el grupo de cabeza español junto a las corredores africanas, a un ritmo de 3´27 por kilómetro, en una prueba conocida por ser una de las más exigentes del calendario nacional.

Finalmente, cruzó la línea de meta tras 42 kilómetros con un tiempo de 2h 38´56, logrando el puesto 24º en la clasificación general absoluta masculina y situándose como el octavo mejor atleta español de la prueba.

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Este resultado, sumado a su marca personal de 2h 29:48 conseguida en el pasado mes de febrero en la Maratón de Sevilla, le permite situarse entre los mejores registros históricos de un atleta zamorano en la distancia, y confirma el gran estado de forma del corredor y su prometedor margen de mejora debido a su juventud. n