El Zamora rebaja los precios para el sábado

El Zamora CF jugará el sábado 2 de mayo a las 18:30 horas en el Ruta de la Plata un partido clave ante la SD Ponferradina que puede suponerle el dejar prácticamente asegurada su participación en la fase de ascenso si consiguen la victoria los rojiblancos. El Club pretende que el estadio Ruta de la Plata registre una gran entrada de aficionados y por ello ha puesto en marcha una campaña de promociones pensada "para que nadie se quede fuera y el estadio luzca el ambiente que el equipo merece", asegura el Club en una nota de prensa remitida este lunes.

Para el público en general, todas las entradas tendrán una rebaja de 5€, con los siguientes precios: Tribuna: 20€, Preferencia: 15€, Fondos: 10€ e Infantil (0 a 14 años) en cualquier zona: 5€. Por otra parte, los socios podrán traer a los suyos con una promoción especial: 2 entradas de Tribuna por 20€, 2 entradas de Preferencia por 10€ y 2 entradas de Fondos por 10€. Para beneficiarse de esta promoción será necesario presentar el carnet de socio en el momento de la compra.

La promoción de socios estará activa desde este lunes hasta el sábado por la mañana únicamente en la tienda oficial (Calle Pelayo 8) o en las oficinas del Club (Estadio Ruta de la Plata) . El día de partido en taquillas no se aplicará la promoción a socios.

Las entradas para los seguidores de la Deportiva Ponferradina se podrán adquirir online a través del enlace: https://zamoracf.acyti. com

El partido ha despertado una importante espectación en Ponferrada y su comarca y ya se ha tramitado la solicitud para que el Zamora remita entradas a los seguidores de la Ponferradina. Los rojiblancos afrontarán el primero de los cuatro últimos partidos que le restan con el respaldo del triunfo en Ourense este domingo, un triunfo en el que el zamorano Carlos Ramos resultó trascendental acertando en el lanzamiento del penalti que supuso en 1-2 definitivo. Ramos cree que "ha sido una victoria muy importante para dar un pasito hacia el objetivo que tenemos, tras un partido muy difícil ante un rival que se jugaba la vida y siempre nos lo pone muy difícil en su casa. Esta victoria nos permitirá seguir confiando y seguir creyendo". El centrocampista zamorano calificó como "un accidente" el gol recibido en los primeros instantes del partido aunque "nos vino muy bien empatar muy pronto. Hemos visto un equipo muy sólido como lo está siendo en las últimas semanas y es lo que tenemos que ser en estas últimas jornadas. Creamos ocasiones siempre pero hay que intentar mantener la portería a cero en lo posible".

Carlos Ramos recordó el partido contra Unionistas que "fue terrible para nosotros porque estuvimos muy mal, pero el equipo ha levantado cabeza, ha creido en si mismo, dentro hemos sido una piña y una familia y se está viendo ahora mismo". Y respecto al partido de la Ponferradina Carlos Ramos recuerda que "es un rival que se juega también sus opciones de play off, está hecho para estar muy arriba y en casa tenemos que hacernos fuertes. Tenemos que seguir en la misma línea, y ganar sería un paso casi definitivo para nuestro objetivo que es jugar la fase de ascenso".

La jornada 35 del grupo 1 tendrá el derbi castellano leonés como el partido más interesante a priori, aunque habrá otros a los que mirará el Zamora. El líder Tenerife, ya sin presión porque tiene casi asegurado el ascenso directo, recibe al siempre peligroso Barakaldo que no ha arrojado la toalla en la lucha por jugar el play off. El Celta Fortuna no debería de encontrar muchos problemas para imponerse al Osasuna B y asegurar el segundo puesto final.

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Los rojiblancos esperarán que sus vecinos Unionistas les echen una mano en su visita al Castilla, cuarto clasificado y rival también en la lucha por el play off de los salmantinos. Y el Pontevedra, también con dos puntos menos que el Zamora, tendrá un difícil visita al Racing Ferrol que ya ha perdido las esperanzas en alcanzar la fase de ascenso. n