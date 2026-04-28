Tenis
Masters 1000 de Madrid: Vit Kopriva - Rafa Jódar, en directo
El tenista madrileño ya ganó a uno de los jugadores jóvenes más talentosos del circuito, el brasileño Joao Fonseca, por 7-6(4), 4-6 y 6-1
Redacción
Comienza la segunda semana de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Madrid. En concreto, el tenista madrileño se enfrentará en octavos al checo Vit Kopriva en puertas de unos cuartos de final donde avista Jannik Sinner, el desafío más anhelado.
Antes, Jódar ganaba a uno de los jugadores jóvenes más talentosos del circuito, el brasileño Joao Fonseca, por 7-6(4), 4-6 y 6-1 para alcanzar, por primera vez, los octavos de final de un evento de este rango.
Además, por primera vez, el tenista madrileño también vencía al australiano Alex de Miñaur, (6-3 y 6-1), octavo jugador del mundo.
Hace apenas un año, Rafa Jódar ocupaba el nº 911 mundial, pero ya dio un salto tremendo en 2025 tras un breve paso por el tenis universitario estadounidense y el circuito challenger, especialmente con tres títulos que le auparon al 168º puesto a final del curso.
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- Roban por segunda vez en ocho días y se llevan más de 90.000 euros tras reventar la caja fuerte de una constructora zamorana: hay seis acusados
- San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
- Zamora se prepara para acoger esta semana delegaciones de 22 países
- Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
- Las obras del nuevo parque de bomberos de Zamora, paradas a la espera de un modificado
- Zamoranos y mirandeses se rinden ante la protección divina de la Virgen de la Luz en su tradicional romería
- Un nuevo mirador en este pueblo de Zamora permitirá disfrutar de unas vistas únicas de los Arribes del Duero