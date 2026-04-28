Leomotor se suma al derbi contra la Ponferradina

El Zamora CF y el Grupo Leomotor han puesto en marcha “Zamora en Ruta”, una feria que unirá motor, fútbol y ocio familiar en el Estadio Ruta de la Plata El evento se celebrará el viernes 1 y el sábado 2 de mayo, coincidiendo con el Zamora CF–SD Ponferradina, y servirá para presentar en primicia las marcas Ebro y Santana, además de contar con una amplia exposición de coches seminuevos y de ocasión con ofertas especiales, descuentos exclusivos para socios del Zamora CF, regalos, actividades familiares y las últimas novedades de las marcas Renault, Dacia, Nissan y Alpine. “Zamora en Ruta” convertirá el entorno del Estadio Ruta de la Plata en un punto de encuentro para aficionados, familias y ciudadanos durante el fin de semana del partido clave que enfrentará al Zamora CF con la SD Ponferradina.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por ambas entidades, nace con el objetivo de crear una experiencia diferente en torno al fútbol, ampliando el ambiente de partido más allá de los 90 minutos y convirtiendo la previa en una cita abierta a toda la ciudad. Durante los dos días del evento, el parking del Estadio Ruta de la Plata acogerá una amplia exposición de vehículos de Grupo Leomotor, con especial protagonismo para una selección de más de 50 vehículos seminuevos y de ocasión con ofertas especiales durante los días de la feria. Los asistentes podrán conocerlos de cerca, recibir asesoramiento personalizado y realizar pruebas de vehículos. Además, los socios del Zamora CF y sus familiares podrán beneficiarse de descuentos exclusivos en la adquisición de vehículos durante el evento, en una acción especial diseñada para premiar la fidelidad de la afición rojiblanca. Uno de los grandes atractivos de la feria será la presentación en Zamora de las dos nuevas marcas incorporadas recientemente al grupo: EBRO y Santana, dos firmas con una fuerte personalidad dentro del mercado automovilístico español, que llegan con una gama de vehículos SUV y pick-up de reciente lanzamiento. Además, los asistentes podrán probar en primicia las últimas novedades del Grupo Renault como el nuevo Renault Clio y el nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico, la reinterpretación 100% eléctrica de uno de los modelos más icónicos de la marca o el último modelo de la marca Alpine, el nuevo A-390, el primer SUV que lanza esta marca de deportivos premium.

La feria contará con actividades pensadas para todos los públicos, entre ellas zona infantil, simulador de Fórmula 1, música, restauración, sorteos de merchandising del Zamora CF y Grupo Leomotor y muchos regalos para los asistentes, así como diferentes acciones de animación vinculadas al club rojiblanco. Entre las actividades previstas se incluye la presencia de jugadores del Zamora CF y experiencias pensadas para acercar a los aficionados a sus futbolistas. Como incentivo especial, entre todas las personas que compren un vehículo durante los días del evento, se sorteará una experiencia VIP doble para vivir un partido del Zamora CF desde el Palco de Honor, con servicio completo de hospitalidad.

“Queremos que el Ruta de la Plata sea mucho más que el escenario de un partido. Queremos que durante ese fin de semana se convierta en un punto de encuentro para toda Zamora, donde las familias puedan disfrutar, los aficionados vivir la previa de una forma diferente y los ciudadanos conocer de cerca tanto a los jugadores del Zamora como las novedades, ofertas y promociones especiales de Grupo Leomotor”, destacan desde la organización.

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La feria permanecerá abierta en el parking del Estadio Ruta de la Plata en los siguientes horarios: viernes 1 de mayo: de 11:00 a 20:00 horas; y sábado 2 de mayo: de 11:00 a 17:30 horas El evento será de acceso libre para socios, aficionados y público general. n