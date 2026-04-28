El filial del River Zamora "patina" en casa frente al colista de la liga

El River Zamora "B" cayó derrotado en casa frente al Cistierna FS Oxiber, colista de su grupo en Tercera División, en un duelo cargado de goles que acabó con un elocuente 4-7 en el marcador.

Los blanquiazules no arrancaron bien el encuentro, concediendo a su rival una renta de tres tantos en apenas cuatro minutos de juego que puso el partido muy cuesta arriba.

Reaccionaron los zamoranos, acercándose en la segunda mitad con el 2-3, pero el esfuerzo acarreó un momento de distracción. Tres goles en apenas un minuto por parte del conjunto visitante dejaron vista para sentencia la contienda en el Manuel Camba.

Derrota en casa para el Ciudad de Toro

El CFS Ciudad de Toro Prefabricados Duero no pudo superar con éxito la visita del Valladolid Sport Sala a su casa, un duelo que los hombres de Alberto Grande perdieron por 3-5.

El conjunto toresano abrió el marcador por medio de Sergio y, tras el 1-1, cobró rápida distancia con goles de Omar y Chupe. Sin embargo, en la segunda mitad a la que se llegó con 3-2 en el marcador, los vallisoletanos fueron mucho más certeros de cara a portería y remontaron la contienda.