El BM Caja Rural Zamora: Sin sede y sin suerte de cara a la fase de ascenso

La ilusión por el regreso a División de Honor Plata del BM Caja Rural Zamora se puso a prueba ayer sin necesidad de actividad en el 40x20 de por medio. Como ocurriera el año pasado, y ya es casualidad, los "Guerreros de Viriato" fueron los grandes perjudicados del sorteo de la fase final de Primera Nacional celebrado en la Real Federación Española de Balonmano. Un evento que, por sus características, siempre está bajo sospecha.

Más esperanzas que nunca

El domingo acabaron las diferentes ligas y también el plazo para las propuestas de los clubes a ejercer como sede. Una elección que se daría a conocer a la hora del sorteo, fijado para el día siguiente con los 12 equipos involucrados pendientes de su futuro. Una cita a la que el Balonmano Caja Rural Zamora llegaba con más opciones que el anterior curso: había sido campeón y subido el respaldo económico de su intento por ser anfitrión.

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Propuesta rechazada

Sin embargo, a las primeras de cambio, todo empezó a torcerse. Para empezar, la Real Federación Española de Balonmano descartó Zamora como sede. Quizá por contar con un respaldo económico menor a otras propuestas; puede que por el encuentro de Primera FEB que obligaba a no pisar el viernes el Ángel Nieto; por la previsión meteorológica u otro motivo cualquiera. Es probable que nunca se sepa, ya que el año pasado ningún club recibió explicación alguna del designio, ejecutado como una subasta silenciosa.

Sorpresa en los elegidos

Entre los elegidos figuró el Atlético Novás, gran favorito que se sabía estaba en la terna, y dos subcampeones para sorpresa de propios y extraños: BM Elda CEE y Villa de Ingenio. Una decisión que ya solo otorgaba ventaja por ser campeón al conjunto gallego, lo que resta valor a 30 partidos de la temporada de cinco equipos y da mérito a ganar la condición de anfitrión fuera de la pista.

El mismo sorteo de siempre

Con el sorteo ya desequilibrado, al BM Caja Rural Zamora solo le tocaba esperar tener fortuna en la composición de grupos que, por supuesto, arrancó con polémica: primero se eligió el destino del campeón del grupo E para evitar coincidencias con su subcampeón, y después al resto de primeros clasificados, mientras sobrevolaba el recuerdo del despropósito del año anterior con equipos cambiando de grupo a última hora. Un trámite mal explicado y ejecutado de forma absurdamente rudimentaria, como en 2025.

Mala fortuna para los zamoranos

No esperaron mucho los "Guerreros de Viriato" para salir en escena y llevarse la peor parte del sorteo. Por supuesto, los zamoranos quedaban encuadrados en el Grupo I junto al anfitrión más potente, Atlético Novás, mientras otros conjuntos suspiraban por esquivar esa bala. Los zamoranos serían el único campeón que luchará por el ascenso en casa de otro primer clasificado.

Para postre, el equipo de Félix Mojón acabó recibiendo en el Grupo I a otros dos equipos de esos que nadie quería ver dentro del abanico de conjuntos complicados que ofrecía el bombo de subcampeones: BM Cantera Sur, con un proyecto que peleó de tú a tú en liga con BM Los Dólmenes Antequera; y BM Romo, de las escuadras que más se han reforzado en los últimos meses al verse ya en la fase.

El orden, premio de consolación

El resultado, nefasto, al menos tuvo un final algo más dulce: su último partido será ante el anfitrión; antes se enfrentarán a andaluces y vascos, en ese orden. Un calendario que, como premio, sabe a poco en este sorteo al que BM Caja Rural Zamora llegó con toda la ilusión y del que sale, una vez más, sin sede y sin suerte.