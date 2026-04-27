BM Zamora, a Galicia para buscar el ascenso a División de Honor Plata: Estos serán los rivales del Balonmano Caja Rural Zamora

El Balonmano Zamora ya conoce la ruta que deberá seguir para lograr el ascenso a División de Honor Plata tras el sorteo celebrado hoy en las dependencias de la Real Federación española de Balonmano. Un acto que permitió tanto conocer la sede de los tres grupos de esta segunda fase de campeonato como la composición de cada uno de ellos.

El sorteo fue desfavorable para los intereses pistacho. Los "Guerreros de Viriato" no solo se quedaron sin fase, eligiendo la federación otros tres anfitriones; también tuvieron la mala fortuna de caer en el grupo más potente e igualado de los que conformó la fortuna.

Una ligera ventaja inicial, ser campeón

Los "Guerreros de Viriato", acudían esta vez al sorteo con la ligera ventaja de ser campeones de grupo tras ganar a Grupo Egido BM Pinto el pasado fin de semana. Una situación que, en teoría, depararía un grupo más amable que el del curso anterior (en el que se midieron a Cajasur Córdoba, BM Gáldar y Handbol Sant Cugat).

El BM Caja Rural Zamora celebra su título en Pinto. / Balonmano Zamora

Los "Guerreros" pujaron por ser anfitriones

De hecho, los zamoranos aspiraban a ejercer como anfitriones, habiendo presentado nuevamente su propuesta para organizar uno de los grupos de la fase de ascenso. Un factor campo por el que pujaron fuerte desde el BM Zamora, elevando la dotación económica del proyecto respecto al que remitieron en 2025.

Dos bombos a la espera de tres fases

Esa ilusión por acoger la fase de ascenso aguardaba el sorteo, donde se darían a conocer a los ganadores de esa "puja silenciosa" que es la adjudicación de las sedes y la composición de los tres grupos. Un sorteo en el que, dentro del bombo de campeones junto al equipo de Félix Mojón, se situaban Atlético Novás, Amenabar Zarautz, BM Granollers "B", Handbol Sant Joan y BM Los Dólmenes Antequera; y, en el segundo bombo, el de los subcampeones: Villa de Ingenio, BM Romo, BM La Roca, BM Elda y Cantera Sur, así como un BM Torrelavega "B" que no podía ser rival pistacho.

Inicio del sorteo: Las tres sedes elegidas

El acto arrancó a las 17.00 horas, tras varios sorteos de otras categorías, y al inicio del mismo se dieron a conocer las tres ciudades que albergarían las fases de ascenso a División de Honor Plata. Una designación que dejó a Zamora sin su sede, siendo las elegidas por la Real Federación Española de Balonmano El Rosal (Pontevedra) como sede del grupo I, Elda (Alicante) del II y Las Palmas (Villa de Ingenio) del III.

Composición de grupos: Los rivales del BM Caja Rural Zamora

A partir de ahí, tuvo lugar el sorteo, siguiendo las pautas ya conocidas del pasado curso: dos campeones y dos subcampeones por grupo con la única condición de que ningún equipo podía enfrentarse a un rival liguero.

El Balonmano Caja Rural Zamora quedó encuadrado en el Grupo I junto al campeón del Grupo A, Valinox Atlético Novás, BM Cantera Sur (subcampeón andaluz) y BM Romo (subcampeón vasco).

El resto de grupos quedaron compuestos de la siguiente mandera:

Grupo II: BM Elche CEE (anfitrión), BM Los Dólmenes Antequera, BM Granollers y BM Torrelavega "B"

Grupo III: BM Villa de Ingenio, Handbol Sant Joan, Amenabar Zaratuz y BM La Roca.

Así pues, el Balonmano Zamora tendrá que desplazarse a suelo pontevedrés el próximo 8 de mayo para disputar la fase de ascenso y buscar su vuelta a División de Honor Plata frente a uno de los conjuntos más temibles, Atlético Novás, que ejercerá de anfitrión en un grupo que completan BM Cantera Sur (uno de los subcampeones con mayor potencial) y BM Romo, clasificado en el siempre comprometido grupo vasco.