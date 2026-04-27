El Zamora CF rebaja sus entradas para el partido contra la Ponferradina

El Zamora CF jugará el sábado 2 de mayo a las 18:30 horas en el Ruta de la Plata un partido clave ante la SD Ponferradina que puede suponerle el dejar prácticamente asegurada su participación en la fase de ascenso si consiguen la victoria los rojiblancos. El Club pretende que el estadio Ruta de la Plata registre una gran entrada de aficionados y por ello ha puesto en marcha una campaña de promociones pensada "para que nadie se quede fuera y el estadio luzca el ambiente que el equipo merece", asegura el Club en una nota de prensa remitida este lunes.

Para el público en general, todas las entradas tendrán una rebaja de 5€, con los siguientes precios: Tribuna: 20€, Preferencia: 15€, Fondos: 10€ e Infantil (0 a 14 años) en cualquier zona: 5€. Por otra parte, los socios podrán traer a los suyos con una promoción especial: 2 entradas de Tribuna por 20€, 2 entradas de Preferencia por 10€ y 2 entradas de Fondos por 10€. Para beneficiarse de esta promoción será necesario presentar el carnet de socio en el momento de la compra.

La promoción de socios estará activa desde este lunes hasta el sábado por la mañana únicamente en la tienda oficial (Calle Pelayo 8) o en las oficinas del Club (Estadio Ruta de la Plata) . El día de partido en taquillas no se aplicará la promoción a socios.

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El partido ha despertado una importante espectación en Ponferrada y su comarca y ya se ha tramitado la solicitud para que el Zamora remita entradas a los seguidores de la Ponferradina.