El tiro olímpico y Azayca se unen para crear un nuevo torneo solidario

Zamora disfrutará desde esta semana de una nueva cita deportiva con carácter solidario gracias a la unión de fuerzas entre la Delegación de Zamora de Tiro Olímpico y Azayca, una colaboración que da lugar a un importante Open Nacional de Armas Neumáticas que se llevará a cabo en las instalaciones de Villaralbo durante los días 1, 2 y 3 de mayo.

Respaldo de la Fundación Caja Rural

La puesta de largo del trofeo tuvo lugar en la sede de Caja Rural, cuya fundación destaca como principal patrocinador de la competición, respaldada también por Ayuntamiento de Zamora y Diputación de Zamora. Entidades sin las que, como reconocieron desde la organización, "sería imposible llevar a cabo esta cita".

Laura Huertos, como anfitriona de la presentación del torneo, mostró su agradecimiento tanto por la labor del tiro olímpico zamorano como por la realizada con Azayca, destacando que este trofeo "nace de la solidaridad" y la Fundación Caja Rural "siempre está al lado del deporte y los proyectos solidarios", deseando la mejor de las suertes a la iniciativa en su primera edición.

El tiro, siempre solidario

El trofeo, según indicó Pepe Hernández, tiene su origen "en los propios genes del Club de Tiro Olímpico de Zamora" y la disposición de sus integrantes por "acercarse a las asociaciones para colaborar y estar abiertos a que cualquiera se acerque" dispuesto a impulsar una causa solidaria. "En esta ocasión, el trofeo nace de la propuesta de un socio del club y la acogida por parte del resto del tiro olímpico local ha sido magnífica", destacó Hernández, recordando que "Zamora es un referente en el tiro regional y nacional" y, por ello, espera que la iniciativa sea un éxito para Azayca en apoyo a su importante labor social.

Según destacó el propio Hernández, dicha intención va por buen camino. Ahora mismo, el I Trofeo Azayca Open Nacional de Armas Neumáticas cuenta con un alto número de participantes confirmados. "La cita ha sido incluida dentro del calendario de la Federación española y son muchos los tiradores confirmados de diferentes comunidades como Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid", indicaba el delegado, afirmando que el éxito es ya tal que "puede que desborden un poco" los preparativos realizados.

Azayca, deslumbrada por esta disciplina

Ese gran respaldo fue bien recibido por la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, que destacó en su intervención la buena pareja que hace la asociación y el tiro olímpico. "Nos llena de alegría que un club se acuerde de nosotros y estamos deslumbrados con el tiro olímpico", admitió De la Higuera, comentando: "es un deporte desconocido, pero que, además de ofrecer trabajo físico para el tren superior, requiere de trabajar la concentración y la precisión. Son aspectos que nos acompañan en Azayca en el día a día". Beneficios importantes para las personas a las que se dirige el trabajo de la asociación.

"Tenemos gran ilusión por compartir con el tiro olímpico esta actividad, queremos darla a conocer, exponer sus muchas ventajas", subrayó la presidenta de Azayca, mostrando su agradecimiento también a la Fundación Caja Rural por su constante respaldo tanto en esta ocasión como en otras iniciativas del programa de la asociación.

Detalles técnicos de la cita

En lo relativo a los detalles técnicos, el I Trofeo Azayca Open Nacional de Armas Neumáticas se disputará con proyectiles de 4,5 y 60 tiros por participantes en tandas de quince. La competición se abrirá el viernes con la participación de los tiradores locales y se extenderá hasta el domingo ea las 13.30 horas, momento previsto para la entrega de trofeos.

El coste de la participación es de 15 euros, sensiblemente inferior a la habitual para este tipo de campeonatos, y será destinada de forma íntegra a Azayca, como también la colaboración de aquellos que quieran utilizar la "Tanda Cero" destinada a aquellos que quieran sumarse al carácter solidario de la cita sin competir.

El campeonato se celebrará en categorías sénior, veteranos y júnior tanto masculino como para damas y culminará con un vino español en las magníficas instalaciones de tiro de Villaralbo.