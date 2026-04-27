Fútbol
Oji, entrenador del CD Villaralbo, tras la victoria azul en Salamanca: ""Es el broche a una gran temporada"
"Unionistas quizá mereció más premio que la derrota; para nosotros fue un partido de supervivencia", analizó el técnico
Oji, entrenador del CD Villaralbo, se mostraba ayer satisfecho del triunfo firmado por sus hombres en Salamanca. Una victoria que permite a los azules no tener que preocuparse en demasía de posibles arrastres de la categoría superior durante las próximas semanas y que confirma el buen momento del bloque azulón.
El valor de los tres puntos
"Tiene mucho valor que, a estas alturas de competición, podamos sumar de tres y sacar una portería a cero en casa de un equipo que venía anotando muchos goles en jornadas anteriores y que se jugaba la vida", destacó el técnico tras el encuentro, asegurando que la victoria pone "un broche de oro a una temporada espectacular", aunque todavía resten dos partidos de liga por delante.
Premio justo, pero excesivo castigo charro
Oji afirmó tras el encuentro que, bajo su punto de vista, "Unionistas quizá se mereció algo más que la derrota" porque "tuvo tres o cuatro ocasiones bastante claras" durante el encuentro, mientras que el CD Villaralbo gozó "de una en la primera parte y otra en la segunda", pero también consideró que los azules se llevaron un triunfo que premió su intención "de ganar en el Helmántico" y su esfuerzo por retener el marcador a su favor en la recta final.
"Entramos muy bien al partido y, durante los primeros quince minutos, se pudo observar que vinimos aquí a ganar", analizaba Oji, añadiendo: "a partir de ese instante nos costó más y, en el minuto 20, ellos tuvieron una ocasión clara de gol que detuvo Lirisman. Después llegó el gol nuestro, con una acción a balón parado que remata muy bien Cepeda a un excelente centro de Barbero. Después de ahí, el partido ha sido un duelo de supervivencia, de estar bien defensivamente y ser un equipo sólido y solidario en el esfuerzo".
Próximo objetivo: ganar en Los Barreros
Cumpliendo ese guion, el CD Villaralbo sacó tres puntos más a su casillero, dando todavía más brillo a "una temporada espectacular". Una campaña que no ha acabado y en la que Oji y los suyos ya tienen su siguiente objetivo: "la pasada semana hablábamos de la permanencia matemática y, en esta, parece que los arrastres serán menos de los que intuíamos, así que estoy contento. Pero este equipo tiene hambre y esta semana volverá a entrenar porque quiere cerrar la temporada en casa con una victoria en Los Barreros, un triunfo que nuestra afición merece".
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- DIRECTO | Ourense - Zamora CF: así te hemos contado el partido (1-2)
- Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
- San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
- El Puente de la Estrella o puente de los semáforos
- Remontada y acierto del VAR: el Zamora CF gana en Ourense y consolida la tercera plaza
- Desde Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay a una residencia en Sayago: cinco historias de necesidad y oportunidad
- La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?