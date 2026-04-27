Oji, entrenador del CD Villaralbo, tras la victoria azul en Salamanca: ""Es el broche a una gran temporada"

Oji, entrenador del CD Villaralbo, se mostraba ayer satisfecho del triunfo firmado por sus hombres en Salamanca. Una victoria que permite a los azules no tener que preocuparse en demasía de posibles arrastres de la categoría superior durante las próximas semanas y que confirma el buen momento del bloque azulón.

El valor de los tres puntos

"Tiene mucho valor que, a estas alturas de competición, podamos sumar de tres y sacar una portería a cero en casa de un equipo que venía anotando muchos goles en jornadas anteriores y que se jugaba la vida", destacó el técnico tras el encuentro, asegurando que la victoria pone "un broche de oro a una temporada espectacular", aunque todavía resten dos partidos de liga por delante.

El CD Villaralbo celebra su último triunfo. / Cedida

Premio justo, pero excesivo castigo charro

Oji afirmó tras el encuentro que, bajo su punto de vista, "Unionistas quizá se mereció algo más que la derrota" porque "tuvo tres o cuatro ocasiones bastante claras" durante el encuentro, mientras que el CD Villaralbo gozó "de una en la primera parte y otra en la segunda", pero también consideró que los azules se llevaron un triunfo que premió su intención "de ganar en el Helmántico" y su esfuerzo por retener el marcador a su favor en la recta final.

"Entramos muy bien al partido y, durante los primeros quince minutos, se pudo observar que vinimos aquí a ganar", analizaba Oji, añadiendo: "a partir de ese instante nos costó más y, en el minuto 20, ellos tuvieron una ocasión clara de gol que detuvo Lirisman. Después llegó el gol nuestro, con una acción a balón parado que remata muy bien Cepeda a un excelente centro de Barbero. Después de ahí, el partido ha sido un duelo de supervivencia, de estar bien defensivamente y ser un equipo sólido y solidario en el esfuerzo".

Próximo objetivo: ganar en Los Barreros

Cumpliendo ese guion, el CD Villaralbo sacó tres puntos más a su casillero, dando todavía más brillo a "una temporada espectacular". Una campaña que no ha acabado y en la que Oji y los suyos ya tienen su siguiente objetivo: "la pasada semana hablábamos de la permanencia matemática y, en esta, parece que los arrastres serán menos de los que intuíamos, así que estoy contento. Pero este equipo tiene hambre y esta semana volverá a entrenar porque quiere cerrar la temporada en casa con una victoria en Los Barreros, un triunfo que nuestra afición merece".