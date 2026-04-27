Iñaki Gómez, presidente del Balonmano Zamora tras el sorteo de la fase de ascenso: "Contentos no podemos estar, queríamos la fase"

"Vamos a competir lo mejor posible donde nos ha tocado", afirmaba Iñaki Gómez tras la celebración del sorteo, admitiendo que en el Balonmano Zamora, ayer, no era día para estar feliz. "Contentos no podemos estar porque queríamos organizar la fase y no hemos podido", aseguró el presidente del club pistacho, mostrando su sorpresa por la elección de las sedes de la fase de ascenso a División de Honor Plata.

Una sorpresa "non grata"

"Este año nos ha deparado la sorpresa de ver cómo se eligen las propuestas de dos segundos clasificados, lo que nos hace dudar del valor de ser campeón de liga", apuntó, destacando también que "habrá algún primer clasificado que contento por no tener que jugar en casa de otro campeón, que a priori minimiza siempre tus opciones de ascender".

El BM Caja Rural Zamora celebra su título en Pinto. / Balonmano Zamora

Una razón para no ser elegidos

En ese sentido, el campeón peor parado fue el BM Caja Rural Zamora, cuya propuesta quedó descartada por la federación en beneficio de las presentadas por Atlético Novás, Elda CEE y Villa de Ingenio. Un hecho cuyos motivos se desconocen, aunque Gómez especuló que "quizá el hecho de no poder jugar el viernes en el Ángel Nieto" por el duelo de la jornada unificada de Primera FEB, "haya lastrado demasiado".

Orgullosos y agradecidos a Caja Rural de Zamora e instituciones

"Aunque la Federación no ha elegido nuestro proyecto, tanto nuestro patrocinador Caja Rural de Zamora como Ayuntamiento y Diputación de Zamora sí lo han respaldado. Su compromiso para sufragar la fase de ascenso es una muestra de apoyo que queremos agradecer y que nos da confianza de cara al futuro", indicó, comentando que "en caso de haber otra fase en el futuro del club, se intentará solicitar".

Infantiles y sénior, juntos a por todas

Además, Gómez destacó que "la fase sénior y la infantil coincidirá y eso permitirá a la base y sus familias vivir una experiencia única" en tierras gallegas. Un escenario "muy complicado para lograr el ascenso", aunque eso no frenará el ímpetu del cuadro de Viriato.