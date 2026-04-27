Francisco Javier Pizarro, campeón del Torneo "Hotel Rey Don Sancho" en el campo de golf de Valderrey

Francisco Javier Pizarro se alzó ganador el pasado fin de semana del Torneo "Hotel Rey Don Sancho" llevado a cabo en el campo de Golf de Valderrey, una cita que congregó a numerosos golfistas zamoranos y que cumplió con los estándares de la instalación, así como su objetivo de la promoción del golf en la provincia.

Pizarro, imparable

El torneo se disputó bajo la modalidad individual "Stableford" con un campeón en categoría Scratch y dos categorías Hándicap. En esta ocasión, Pizarro se alzó vencedor del evento con un recorrido de 74 goles, dos sobre el par del campo, liderando así la tabla en Scratch. Sin embargo, no fue la gran figura del torneo.

La gran figura del torneo

La gran protagonista del día fue la joven jugadora Eva Prieto, de tan solo once años de edad, que debutaba en competición y que sorprendió a propios y extraños al proclamarse ganadora de la segunda categoría en Hándicap con un resultado de 44 puntos. Una victoria que, en primera categoría, correspondió a David Magariño con 38 puntos.

Entrega de premios y fin de fiesta

Todos los vencedores fueron galardonados en la posterior entrega de trofeos en la que también hubo espacio para los segundos clasificados de categoría hándicap: César Andrés Palencia, en primera categoría con 38 puntos y Rubén Mata, en segunda categoría con 36 puntos. Además, también se hizo una mención a Miguel Lorenzo, que se llevó el premio especial a la bola más cercana en el hoyo uno.

Los vencedores y el resto de participantes pusieron fin a la cita en un cóctel en los salones del Hotel Rey Don Sancho, patrocinador del evento, que demostró una vez más su compromiso con el golf en Zamora y tuvo un bonito gesto con los golfistas al otorgarles vales para su recién inaugurado spa.