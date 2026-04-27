Félix Mojón, entrenador del Balonmano Caja Rural Zamora: "Es una grupo mucho más duro que el de la última fase de ascenso"

"Nos tocara lo que nos tocara iba a ser difícil", decía ayer con algo de resignación un Félix Mojón que no dudaba en afirmar que la próxima fase de ascenso será "más dura incluso que la del año anterior".

Un sorteo "poco benevolente"

El técnico admitió que "el sorteo fue poco benevolente" con el BM Caja Rural Zamora y que, en el vestuario pistacho, "quizá se preferían otros rivales", pero no se lamentó más por la fortuna del sorteo. "Este año los diferentes grupos tuvieron un nivel más alto y sabíamos que no había rivales asequibles", aseguró, para subrayar que a los "Guerreros de Viriato" les tocó el grupo más complicado "con un campeón que es uno de los equipos más fuertes y dos segundos que son los que más músculo económico y estructura tienen para ascender".

Viaje a casa del gran favorito

"Para nosotros era todo un aliciente y una motivación organizar la fase. No se dieron las circunstancias y nos tocó una pista difícil, de un equipo muy fuerte", analizó Mojón, destacando que el anfitrión, Valinox Atlético Novás es "un equipo top, que viene de Plata y ha mantenido a gran parte de su plantilla"; un oponente que "ha ganado muchos partidos y que contará con un pabellón lleno animándole" en busca del ascenso.

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Dos segundos de armas tomar

Tampoco desmerecen a vista del gallego los otros dos rivales del BM Caja Rural Zamora. "BM Romo es un equipo con una gran fortaleza física, que va bien al uno para uno y que cuenta también con mucha velocidad al contragolpe. Además, es un equipo que se ha reforzado bien en estas últimas semanas con tres fichajes que le dan un plus", indicó del subcampeón del Grupo C.

Mientras que, por su parte, del subcampeón del Grupo F destacó que "se trata de un equipo con mucha experiencia, tanto por contar con jugadores veteranos que saben poner todo su conocimiento al servicio del equipo, como del club, BM Cantera Sur, en sí que ya lleva muchas fases de ascenso a sus espaldas". Tres adversarios que obligan a los pistacho a "trabajar de forma más intensa estos días" para intentar llegar lo mejor posible a la cita en el pabellón O Rosal.