Barrio y López afinan de cara al próximo Nacional

El Club Rítmica Benavente está de enhorabuena tras la disputa de la cita vivida el pasado fin de semana en Roa de Duero, localidad burgalesa donde tuvo lugar una nueva jornada de la Liga Autonómica en la que dos de los grandes talentos benaventanos exhibieron todo su potencial para progresar un poco más en esta temporada.

Jorge Barrio y Mateo López ofrecieron una gran actuación sobre el tapiz burgalés, aprovechando para medir sensaciones y avanzar con paso firme hacia el Campeonato Nacional que tendrá lugar durante el mes de junio.

El club benaventano volvió a presentarse como referente regional al ser el único que compite en categoría Absoluta masculina en Castilla y León. Una circunstancia que, lejos de restar valor a la competición celebrada en Roa de Duero, subraya el nivel técnico y la dedicación de estos dos jóvenes gimnastas, llamados a liderar el futuro de la disciplina en la comunidad.

En categoría Infantil, Jorge Barrio mostró una evolución notable en sus ejercicios de cinta y pelota, ejecutando con seguridad y madurez cada uno de los elementos. Su progresión, constante desde el inicio de la temporada, volvió a quedar patente en un tapiz que ya empieza a conocer bien.

Por su parte, el benjamín Mateo López volvió a ganarse al público con su desparpajo habitual. Su ejercicio de manos libres desprendió frescura y personalidad, mientras que con la cuerda dejó destellos de una técnica que crece a pasos agigantados.

Aunque ambos compitieron sin rivales directos —al ser los únicos representantes regionales en sus categorías—, la jornada fue cualquier cosa menos un trámite. La competición sirvió como un valioso test de control: evaluar el rendimiento bajo la mirada del jurado, detectar pequeños detalles a pulir y ajustar la estrategia de cara al gran objetivo del curso.