El Balonmano Caja Rural Zamora, pendiente: Todo a punto para el sorte de la fase de ascenso que se celebra hoy

La liga en Primera Nacional tocó a su fin el pasado fin de semana con el Balonmano Caja Rural Zamora alzándose campeón de liga en el Grupo B, arrancando esta misma semana el segundo tramo de la temporada con el sorteo de las tres fases de ascenso a División de Honor Plata que se disputarán del 8 al 10 de mayo. Un acto que tendrá lugar hoy en las instalaciones de la Real Federación Española de Balonmano y que ya cuenta con sus doce protagonistas confirmados.

Una ligera ventaja

En esta ocasión, tras su victoria en casa del Grupo Egido BM Pinto, el conjunto de Félix Mojón llega a la segunda fase de la temporada con una ligera ventaja. Al ser campeón de liga, el cuadro de Viriato pasa como primero de su grupo y, a diferencia del año pasado (en el que quedó encuadrado con Cajasur Córdoba, BM Galdar y Sant Cugat), su emparejamiento será con un campeón y dos segundos clasificados, excluyéndose de este segundo grupo el BM Torrelavega B, con el que ha militado en la misma liga este curso.

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Conjuntos clasificados

En el grupo de campeones de liga, además del BM Caja Rural Zamora, se encuentran otros cinco equipos: Atlético Novás, Amenabar Zarautz, BM Granollers "B", Handbol Sant Joan y BM Los Dólmenes Antequera. Mientras que, entre los segundos clasificados, los posibles rivales zamoranos serían: Villa de Ingenio, BM Romo, BM La Roca, BM Elda y Cantera Sur. Todos ellos, poderosos rivales a tener en cuenta de cara a la lucha por el ascenso a División de Honor Plata.

El sorteo tendrá lugar hoy, al igual que la elección de sedes

El sorteo dictará la fortuna del Balonmano Zamora, que puede llegar más o menos beneficiado al mismo en función de la elección de las sedes que determine la Real Federación Española de Balonmano para la disputa de las tres fases de ascenso. Un proceso al que se han presentado diferentes clubes, incluyendo el presidido por Iñaki Gómez, y cuyo plazo de admisión culminó ayer. Un trámite del que se guarda silencio administrativo hasta el acto de hoy, en el que se darán a conocer los tres clubes anfitriones antes de encuadrar a los contendientes en sus pertinentes grupos por el ascenso.

Ser elegido da otro pequeño plus

La elección de sedes se plantea, tras alcanzar el primer puesto, como otro paso importante para el Balonmano Zamora. Varios de sus rivales más feroces (Atlético Novás, Amenabar Zarautz o BM Los Dólmenes Antequera) habrían solicitado ser organizadores de la fase junto al club pistacho, cuya oferta presentada mejora económicamente la de 2025. Si los zamoranos son elegidos y, junto a ellos, alguno de esos equipos más temidos, las posibilidades de contar con un ganador de liga "más amable" en el grupo aumentarán.

Más nombres, más dificultad

De no ser elegida la propuesta de los "Guerreros de Viriato", a buen seguro el sorteo de hoy deparará un hueso duro de roer para los pupilos de Félix Mojón, que además tendrán que luchar con el factor cancha en su contra por segunda vez consecutiva en una fase de ascenso. Un hándicap importante, más aún este año en el que se perfilan varios subcampeones de prestigio y con plantillas importantes, habiendo aumentando ligeramente -y en un tono general- el nivel que tendrá la segunda parte de la temporada con el ascenso en juego.