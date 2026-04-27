Ainnare García y Eva Barrios, oro cadete y plata sénior en el Campeonato de España de Media Maratón de piragüismo

La temporada de piragüismo avanza sin descanso, el nivel sube y los éxitos de los palistas zamoranos no se frenan. En esta ocasión, la cita fue en Aranjuez (Madrid), donde tuvo lugar el Campeonato de España de Media Maratón y donde las Damas fueron las que mejores resultados obtuvieron.

Todo comenzó en la jornada de sábado y ahí volvió a emerger la figura de Ainnare García. La integrante del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora se colgó la merecida medalla de oro en Cadete K-1 donde mostró una gran superioridad para cruzar la línea de meta en solitario, con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidoras tras los 8.000 metros de recorrido. Siguiendo con los Cadetes, aunque en masculino, los compañeros de club de Ainnare, Diego Calvo y Mario Bragado, fueron 15º y 25º, respectivamente, mientras que Rubén Misol, del Amigos del Remo fue el 35º.

Expedición del Amigos del Remo. | CEDIDA

Por lo que se refiere a los júnior, el mejor resultado lo obtuvo otra de las jóvenes promesas del piragüismo zamorano, Marina Giralda (Durius Kayak Tecozam) a la que la suerte no sonrió. La zamorana iba en el grupo de cabeza, pero recibió un golpe por detrás en la primera ciaboga, lo que le llevó a saltarse una boya y tuvo que dar la vuelta. A pesar de todo fue cuarta, mientras que Nikol Georgieva (Piragüismo Duero) concluyó decimoquinta. También en júnior, Iker Coca (San Gregorio) fue 17º y Máximo Vega y Diego Cartpintero, del Remo, ocuparon los puestos 19 y 25, respectivamente. El día se coronó con la plata de Iker Gallego, que sigue acumulando éxitos, en PK2.

Eva Barrios, subcampeona de España de media maratón / Cedida

Ya el domingo, le tocó el turno a los Sénior y Sub-23 con la gran noticia de la medalla de plata de Eva Barrios, tan solo superada por Míriam Vega en una dura regata que se decidó por 44 centésimas. Por lo que respecta a los hombres, Carlos Garrote, actualmente en el Club Ceutí, probaba suerte en distancia larga, y era vigésimo primero. Dos puestos después aparecía Óscar Borrego, del Remo, mientras que Fernando Álvarez, integrante del Durius, rompió el timón y no pudo concluir. Además, el K-2 de Javier Pedruelo y Alberto Macías, del Amigos del Remo, tampoco entró en clasificación. Los sénior se completaron con Lydia Rodríguez y Sergio Pereda, que rozaron el podio en mixto.

Para acabar, en Sub-23, Spas Dimitrov concluyó el Nacional en el "top ten" mientras que Pablo Linares (P. D.) fue el 35º, y en canoa Marcos Antúnez se tuvo que conformar con una medalla de chocolate.

Fernando Álvarez y Victoira Fraile, oro en Veteranos / Cedida

En Aranjuez también se celebró el Nacional de Veteranos y, como es habitual, hubo podio para los máster de la provincia, que nunca defraudan allá donde compiten. El mejor resultado, la medalla de oro, fue para la pareja integrada por Victoria Fraile y Fernando Álvarez, del Durius, que subieron a lo más alto del podio en K-2 Mixto Sub-50. Además, Herrador fue plata en K-1 60-64, y también fueron segundos Alberto Macías y Javier Pedruelo, del Amigos del Remo, en K-2 35-44, mientras que sus compañeros de club, Javier Ortiz y Luis Pérez, se llevaron el bronce en K-2 45-54, una regata en la que Gildo Fernández y Luis Moldón fueron sextos.