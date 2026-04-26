El Zamora CF, a por más ante el Ourense

La cuenta atrás para el play-off ya ha comenzado y el Zamora CF depende de sí mismo para estar en la lucha por el ascenso a Segunda División. Esa es la parte más positiva con la que el equipo afronta los próximos cinco encuentros y la negativa es que cualquier paso en falso puede ser letal. Dada la gran igualdad que sigue existiendo por alcanzar la fase, los tropiezos están prohibidos y eso lo sabe bien la escuadra de Óscar Cano que esta tarde (16.00 horas) visita al Ourense, un plantel que se encuentra en el otro extremo, en la lucha por la permanencia.

Después de haber superado lo ocurrido ante Unionistas, y tras hacer un "seis de seis" en los últimos dos encuentros, el Zamora CF encara su antepenúltimo desplazamiento de la liga regular. El destino es O Couto donde a los rojiblancos les espera un rival que no les pondrá las cosas fáciles y que viene de golear al Lugo y de formar las tablas con el Castilla en un encuentro que se celebró el 14 de abril, lo que permite, sin duda, a los gallegos llegar más descansados. "Es un rival al que hay que considerar, como a todos. Ellos son un buen equipo, con un centro del campo muy creativo y unos delanteros con mucha movilidad", apuntó el responsable de banquillo zamorano quien avanzó que "va a ser un partido muy competido". "Ellos se están jugando mucho y son agresivos, van a la batalla deportiva. Es un equipo que hace muy bien las cosas y nosotros tendremos que estar muy finos para traernos algo de allí", comentó respecto a una plantilla en la que milita el exrojiblanco Luis Rivas, autor del recordado gol en San Sebastián de los Reyes que dio el ascenso a Primera RFEF.

Para este encuentro no hay novedades respecto a los efectivos disponibles y, salvo Farrel, Óscar Cano tiene a todos sus hombres listos para saltar al terreno de juego. Las variaciones son posibles y es que, tal y como indicó el granadino, "esta plantilla tiene diferentes recursos y eso nos permite mezclarlos según el rival".

Posible once inicial del Zamora CF / LOZ

Con esto, se espera un equipo que pueda presentar alguna variación, aunque no revoluciones con Fermín bajo palos; defensa formada por Diego Moreno, Luengo, Erik Ruiz y Codina; centro del campo habitual con presencia de Markel y Carlos Ramos; Sancho y Abde en los extremos, para concluir con Kike Márquez en la media punta y Losada como hombre más adelantado.

Una vez más, el equipo estará muy bien acompañado con presencia de la afición en las gradas para empujarles a una victoria clave antes de otra final en casa como la que se vivirá el siguiente sábado ante la Ponferradina.