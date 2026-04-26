El Zamora CF gana al Ourense en O Couto y se consolida en la tercera plaza

El Zamora CF logró una victoria clave en su lucha y se impuso al Ourense (1-2) para ser tercero en solitario ya con una ventaja de 4 puntos sobre el sexto. Los rojiblancos remontaron y, además, Cano gestinó a la perfección el VAR, clave para sumar estos 3 puntos de oro y aferrarse a la fase de ascenso.

El encuentro tuvo el peor inicio posible. Cuando apenas se había cumplido el minuto de 2 de partido, un error de Fermín era bien aprovechado por Ochoa que ponía a su equipo por delante. Lejos de venirse abajo, el Zamora dio un paso al frente y en el 7' ponía las tablas con un disparo de Ramos que Losada tocó para enviarlo al fondo de la red.

De nuevo con el 1-1 en el marcador, el equipo de Cano dominó, aunque le faltaba claridad en el último remate, y el gol de la victoria acabó llegando en el 74, en un penalty que falló en primera instancia Kike Márquez pero que convirtió Carlos Ramos después de que mandase a repetir el colegiado. Sin embargo, los zamoranos no cerraron bien el partido y de ahí al final les tocó sufrir ante el acoso de un Ourense que pudo empatar en el 97.

Primer tiempo

Salió el Zamora con ganas y dominando el balón, pero con demasiadas prisas, cometiendo un error que a punto estuvo de costarle caro ya en el primer balón del partido y otro, en el minuto 2, que acabó suponiendo el 1-0 cuando una falta de entendimiento entre Martín y Fermín hace que el portero zamorano acabe saliendo tarde y rechace mal, al cuerpo de Martín Ochoa, que aprovecha el regalo para marcar a puerta vacía.

A partir de ahí, llegaron momentos de nervios e imprecisiones, aunque el Zamora seguía teniendo más balón y buscando la puerta contraria y no tardó en encontrarla, cuando en el minuto 7 con un disparo de Carlos Ramos, que tocó en trayectoria Mario Losada para enviar el balón al fondo de las mallas.

A partir de ahí, el dominio del Zamora fue aún más evidente y, aunque el césped parecía estar demasiado mojado y hacía difíciles los controles y propiciaba varios resbalones de jugadores, lo cierto es que las llegadas del equipo de Óscar Cano empezaban a sucederse con insistencia. Eso sí, no conseguían los rojiblanco acertar en el último remate y tras varias ocasiones marradas, tuvo la más clara Kike Márquez en el minuto 20, en una gran jugada de Mario García, que la ponía al segundo palo para Losada, que no llega, pero el balón le cae a Kike Márquez que lo intentó con un remate demasiado forzado que se fue fuera rozando el palo.

Cierto es que el Ourense también dio algún susto a su rival, sobre todo aprovechando algún error de los de la capital del Duero en la entrega, pero parecía que el segundo de los zamoranos estaba cerca. Pero seguía sin acabar de estar preciso el equipo de Óscar Cano que, muy valiente, acababa sufriendo también alguna contra de su rival, agazapado atrás y tratando de sacar partido de los balones largos. Aguantaba el Zamora, aunque lo cierto es que en el último cuarto de hora de la primera mitad los visitantes fueron perdiendo fuelle y bajando el ritmo ante un Ourense que tenía algo más de balón, aunque la última ocasión clara iba a ser para los zamoranos en una jugada de Miki que Codina envía a córner.

Segundo tiempo

Ya en la segunda mitad, volvió salir con mucha intensidad el Zamora en busca del gol, con Miki Codina llegando una y otra vez hasta las inmediaciones del área local. Pero seguía fallando el último remate en el Zamora. Aún así, la tuvo Losada en el minuto 50, en un centro de Mario García, pero su remate lo salvaba el meta local en una gran parada. A partir de ahí, entraba el partido en una fase de idas y vueltas, con algunos intentos de unos y otros que acababan en nada. El ritmo empezaba a bajar a partir del minuto 55. El cansancio empezaba a pasar factura y las llegadas con peligro empezaban a escasear, seguía Miki Codina intentándolo para los zamoranos, aunque con menos insistencia. Aún así, en el minuto 64, después del primer córner del Zamora en esta segunda mitad, acababa Erik Ruiz cazando el balón tras varios rechaces y enviaba al fondo de las mallas, aunque el gol era anulado por fuera de juego.

También los locales tenían la suya en otro saque de esquina que acababa sacando Losada. Y el propio Losada iba a ser protagonista de nuevo en el minuto 73, cuando caía en el área local ante la salida del portero. Pedía penalti el Zamora y el colegiado lo concedía tras consultar el VAR. Se encargaba de ejecutarlo Kike Márquez, pero lo hacía con poca seguridad, mal, y lo desviaba Álvaro Ratón. Pero, tras revisar la jugada, a petición de Óscar Cano, mandaba el colegiado repetir la pena máxima al considerar que un jugador local había entrado antes de tiempo. Esta vez era Carlos Ramos el que se encargaba de lanzar el penalti y esta vez no podía hacer nada el meta local y el 1-2 subía al marcador.

Apretaba con todo el equipo local ante un Zamora que cedía metros tras el gol y sufría ahora el acoso del Ourense. Y a punto estuvo de llegar el empate cuando el colegiado señalaba penalti en el 84 por mano en el área. Había revisión de CVS y veía el colegiado que la jugada era fuera del área y, además, Erik tenía la mano pegada al cuerpo, anulando su anterior decisión.

No supo el Zamora cerrar el partido y acabó sufriendo el acoso continuó de los locales, que pusieron cerco a la portería de Fermín, que salvó a los suyos en el 98 con una gran parada.

Con todo, el equipo se colcoa tercero y se aferra al play-off que cada vez parece más cerca.