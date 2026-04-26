El Villaralbo visita a un filial en "alerta roja"

Con la permanencia ya en su mano, el CD Villaralbo viaja hoy domikngo a la vecina ciudad de Salamanca para afrontar, a partir de las 12.00 horas, el primero de sus tres últimos encuentros de la temporada. Un choque en el que se enfrenta a un rival necesitado de puntos, Unionistas de Salamanca "B", y que encara con la ilusión de alargar su actual buena racha de resultados.

Los azules, a salvo

A falta de tres capítulos para el final de liga, el CD Villaralbo ostenta 36 puntos y ya es inalcanzable para los cuatro últimos clasificados. Un grupo de equipos entre los que se encuentra Unionistas de Salamanca "B"·, con 25 puntos y cada vez menos opciones de mantener la categoría.

El filial charro no puede fallar

Los salmantinos todavía tienen varios equipos a tiro, pero no se pueden permitir fallar y saltarán a por todas al verde de los anexos del Helmántico. Un escenario al que CD Villaralbo acude con la tranquilidad de los deberes hechos y la ilusión por seguir engrosando sus estadísticas.

Partiso Copa Federación. Villaralbo-Zamora C.F. Campo Los Barreros. Villaralbo, Zamora. / Emma V. Díaz / LZA

Oji y sus hombres quieren alargar la racha

El plantel dirigido por Oji ha cumplido ya su objetivo, conseguir la permanencia, y ahora peleará por mejorar su undécima posición. Un puesto al que ha llegado gracias a tres jornadas sin conocer la derrota. Una positiva dinámica, con dos empates y una victoria, que espera alargar hoy.

Mirando al futuro

El CD Villaralbo, además, tendrá ocasión de utilizar este encuentro de cara a futuro y es probable que algún jugador del filial, ya campeón de liga en Provincial de Aficionados y que afronta un intrascendente encuentro ante el Sanabria CF, tomen partida del duelo en Salamanca.