Fútbol / Tercera RFEF
El Villaralbo visita a un filial en "alerta roja"
El conjunto de Oji, que acumula tres jornadas consecutivas sin derrotas, se enfrenta a un Unionistas "B" en penúltima posición
C. J. T.
Con la permanencia ya en su mano, el CD Villaralbo viaja hoy domikngo a la vecina ciudad de Salamanca para afrontar, a partir de las 12.00 horas, el primero de sus tres últimos encuentros de la temporada. Un choque en el que se enfrenta a un rival necesitado de puntos, Unionistas de Salamanca "B", y que encara con la ilusión de alargar su actual buena racha de resultados.
Los azules, a salvo
A falta de tres capítulos para el final de liga, el CD Villaralbo ostenta 36 puntos y ya es inalcanzable para los cuatro últimos clasificados. Un grupo de equipos entre los que se encuentra Unionistas de Salamanca "B"·, con 25 puntos y cada vez menos opciones de mantener la categoría.
El filial charro no puede fallar
Los salmantinos todavía tienen varios equipos a tiro, pero no se pueden permitir fallar y saltarán a por todas al verde de los anexos del Helmántico. Un escenario al que CD Villaralbo acude con la tranquilidad de los deberes hechos y la ilusión por seguir engrosando sus estadísticas.
Oji y sus hombres quieren alargar la racha
El plantel dirigido por Oji ha cumplido ya su objetivo, conseguir la permanencia, y ahora peleará por mejorar su undécima posición. Un puesto al que ha llegado gracias a tres jornadas sin conocer la derrota. Una positiva dinámica, con dos empates y una victoria, que espera alargar hoy.
Mirando al futuro
El CD Villaralbo, además, tendrá ocasión de utilizar este encuentro de cara a futuro y es probable que algún jugador del filial, ya campeón de liga en Provincial de Aficionados y que afronta un intrascendente encuentro ante el Sanabria CF, tomen partida del duelo en Salamanca.
- Alarma en Morales del Vino con lo que está ocurriendo en el pueblo: 'Te agarran de la mano y...
- El piso a la venta en la zona de Las Vegas en Zamora con terraza, ascensor y garaje
- El Museo de Semana Santa de Zamora coge forma a un año de la terminación de las obras
- Cobadu impulsa la innovación en el cultivo forrajero
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- La Guardia Civil investiga una supuesta agresión sexual a una mujer tras un trayecto en coche entre Benavente y Mieres
- El PSOE acusa a la Junta de 'hacer negocio' con el concierto de Leire Martínez en Zamora
- Zamora regresa a los 80 con el “Back to the 80s”