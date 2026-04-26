Victoria clave del CD Benavente en su lucha por evitar la quema

Jornada bastante favorable para los conjuntos zamoranos la vivida este domingo en la Liga Regional de Aficionados. CD Benavente y CD Noname saldaron sus partidos sumando y consiguen así mantener vivas sus opciones de permanencia, mientras que el Zamora CF perdió a domicilio y se complica un poco más la vida.

Triunfo por la mínima en Benavente

El CD Benavente sumó tres puntos vitales en el Luciano Rubio al ganar por 1-0 al CD Sariegos de Bernesga gracias a un tanto de López en el minuto 51.

Imagen del partido disputado por el CD Benavente ante el CD Sariegos del Benesga en el Luciano Rubio. / Cedida

El Noname araña un punto ante el Betis CF

El CD Noname sumó un importante punto (1-1) ante el Betis CF, segundo clasificado, en un encuentro igualado que tuvo sus goles en la recta final del primer acto.

El Zamora CF "B" cae ante el Victoria CF

Por último, el Zamora CF "B" fue incapaz de sacar nada positivo de casa del Victoria CF, que superó al conjunto rojiblanco por 2-0. Un marcador que mantiene en peligro al filial.