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Victoria clave del CD Benavente en su lucha por evitar la quema

Un tanto de López en el minuto 51 permite al equipo de Santi Redondo superar a CD Sariegos del Bernesga en el Luciano Rubio

Imagen del choque entre CD Benavente y CD Sariegos de Bernesga.

Imagen del choque entre CD Benavente y CD Sariegos de Bernesga. / Cedida

J. B.

Zamora

Jornada bastante favorable para los conjuntos zamoranos la vivida este domingo en la Liga Regional de Aficionados. CD Benavente y CD Noname saldaron sus partidos sumando y consiguen así mantener vivas sus opciones de permanencia, mientras que el Zamora CF perdió a domicilio y se complica un poco más la vida.

Triunfo por la mínima en Benavente

El CD Benavente sumó tres puntos vitales en el Luciano Rubio al ganar por 1-0 al CD Sariegos de Bernesga gracias a un tanto de López en el minuto 51.

Imagen del partido disputado por el CD Benavente ante el CD Sariegos del Benesga en el Luciano Rubio.

Imagen del partido disputado por el CD Benavente ante el CD Sariegos del Benesga en el Luciano Rubio. / Cedida

El Noname araña un punto ante el Betis CF

El CD Noname sumó un importante punto (1-1) ante el Betis CF, segundo clasificado, en un encuentro igualado que tuvo sus goles en la recta final del primer acto.

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