Victoria clave del CD Benavente en su lucha por evitar la quema
Un tanto de López en el minuto 51 permite al equipo de Santi Redondo superar a CD Sariegos del Bernesga en el Luciano Rubio
J. B.
Jornada bastante favorable para los conjuntos zamoranos la vivida este domingo en la Liga Regional de Aficionados. CD Benavente y CD Noname saldaron sus partidos sumando y consiguen así mantener vivas sus opciones de permanencia, mientras que el Zamora CF perdió a domicilio y se complica un poco más la vida.
Triunfo por la mínima en Benavente
El CD Benavente sumó tres puntos vitales en el Luciano Rubio al ganar por 1-0 al CD Sariegos de Bernesga gracias a un tanto de López en el minuto 51.
El Noname araña un punto ante el Betis CF
El CD Noname sumó un importante punto (1-1) ante el Betis CF, segundo clasificado, en un encuentro igualado que tuvo sus goles en la recta final del primer acto.
El Zamora CF "B" cae ante el Victoria CF
Por último, el Zamora CF "B" fue incapaz de sacar nada positivo de casa del Victoria CF, que superó al conjunto rojiblanco por 2-0. Un marcador que mantiene en peligro al filial.
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