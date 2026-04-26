Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Ha sido un partido raro, pero Grupo Alega Cantabria es justo vencedor"

Saulo Hernández reconoció tras la derrota ante Grupo Alega Cantabria que el encuentro estuvo marcado por una sensación general de extrañeza. Describió el choque como “raro”, sin restar mérito a un rival que mostró todo su talento con independencia de no jugarse nada en el Ángel Nieto.

"Me voy con un punto de decepción, pero desde fuera lo que se me viene antes a la cabeza es que ha sido un partido raro. Desde la hora de juego, a que haya venido al pabellón menos gente de lo habitual o que el rival, con menos valoración, nos haya ganado", comentó Hernández.

Números poco comunes

El técnico zamorano incidió en el que el encuentro tuvo estadísticas poco comunes: solo cinco rebotes ofensivos concedidos y únicamente cuatro pérdidas de balón. “Eso es extraordinario”, subrayó. Sin embargo, el Zamora cayó pese a ganar en valoración, algo que “pasa muy poquitas veces”.

El entrenador destacó el acierto descomunal del rival en la primera parte: 9/14 en triples y 10/14 en tiros de dos. “Son porcentajes escandalosos”, admitió, reconociendo que hubo errores defensivos propios, pero también mucho mérito en los lanzamientos de Cantabria.

Un rival sin presión y un contexto engañoso

Hernández insistió en que el partido se vio condicionado por la situación clasificatoria del rival. Cantabria llegaba salvado, sin urgencias, y eso —según el técnico— suele liberar a los jugadores. “Cuando no tienes esa presión, muchas veces sacas tu mejor versión”, explicó. Recordó que ya lo había advertido en la previa y que el equipo cántabro llevaba semanas compitiendo bien: “De los últimos 15 partidos, ninguno lo habían perdido por más de nueve puntos”.

El Zamora, por su parte, venía de dos encuentros fuera de casa sin pasar por Zamora, lo que pudo generar una sensación inconsciente de que el partido sería más sencillo. “Sin querer, flotan esas cosas en el ambiente”, reconoció.

Una primera parte desconcertante y una reacción insuficiente

El técnico explicó que la primera parte estuvo marcada por la sorpresa ante el acierto rival. “Había una sensación de mirarnos entre nosotros como diciendo: ‘¿Qué está pasando?’”. Esa mezcla de desconcierto y concesiones defensivas llevó a Cantabria a anotar 54 puntos al descanso, 37 de ellos en un solo cuarto. “Para que eso pase en casa tienen que ocurrir muchas cosas malas”, lamentó.

En la segunda parte, el equipo ajustó mejor, incluso con un cambio puntual a defensa en zona que frenó momentáneamente el ritmo anotador visitante. El Zamora volvió a meterse en el partido, como tantas otras veces esta temporada, y llegó al tramo final con opciones reales de victoria. Pero esta vez la moneda cayó del lado contrario. “Hay días que sale cara y otros que sale cruz”, resumió.

Sin reproches al arbitraje y sin sensación de precipitación

Cuestionado por el nivel de contacto y la agresividad del rival, Saulo fue claro: no hubo mala sensación con el arbitraje. “Para nada vamos a destinar ni cinco segundos a hablar del colectivo arbitral”, afirmó. Considera que lo que el equipo hizo mal está en sus propias manos, no en decisiones externas.

Tampoco cree que hubiera precipitación en los minutos finales. Recordó acciones claras que no entraron —como una bandeja de Jacobs o un tiro posterior de Joey— y que podrían haber cambiado la percepción del cierre del partido. “Si hubiésemos metido ese par de tiros, ahora estaríamos diciendo que el CB Zamora gestionó muy bien los últimos minutos”, reflexionó. Para él, el último cuarto fue bueno, a diferencia de la primera parte.

Un mensaje final: aceptar la derrota y seguir adelante

Saulo Hernández cerró su análisis con una idea clara: el equipo hizo todo lo que estuvo en su mano, pero no fue suficiente. “Hay que darle la mano al rival”, dijo, recordando que el deporte no es matemático y que no siempre gana quien más lo necesita o quien mejor llega.

El técnico se mostró decepcionado por el resultado, pero no por la actitud del equipo, que volvió a competir hasta el final. “Esto es parte del deporte”, concluyó. Solo toca seguir adelante.