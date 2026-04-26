Raúl Pérez "Rula", entrenador del Recoletas Zamora, tras la victoria ante Real Canoe: "Ahora toca ponerse en modo play-off"

El Recoletas Zamora cerró la liga regular con una victoria trabajada en Madrid (63-66) ante un Real Canoe sin presión y siempre incómodo por su estilo de juego. Raúl Pérez valoró el triunfo como “duro y difícil”, destacando que el bloque madrileño es un rival que complica los partidos por "su propuesta abierta y su insistencia en el uno contra uno".

El técnico, además, apuntó que "no jugarse nada fue un hándicap añadido", pero aun así se mostró satisfecho: “El equipo ha estado serio”, destacó.

Un mal inicio condicionado el play-off

Pérez admitió que los primeros minutos fueron “muy malos”, en gran parte porque el equipo "no había trabajado prácticamente en el partido" como en semanas atrás. Explicó que, una vez confirmado Melilla como rival de play-off, el cuerpo técnico centró la semana en ese cruce y no en Canoe.

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

“No es una excusa, pero culpo menos a las jugadoras por ese inicio”, señaló. Esa falta de lectura inicial permitió a Canoe ponerse por delante "con una máxima de 12 puntos". "Han sido muy malos los 13 primeros minutos"; subrayó, destacando que ese fue el tiempo que tardó Recoletas Zamora en "darse cuentade dónde nos estaban haciendo daño y donde podíamos hacer daño".

Un mal arranque que, una vez superado, dio lugar a "un parcial de 0-11" que metió a las zamoranas en el partido antes del descanso.

Una segunda parte más controlada

En la reanudación, el equipo supo controlar mejor el ritmo y el tipo de partido que necesitaba. Aun así, Pérez lamentó las 22 pérdidas cometidas, una cifra muy poco habitual. Atribuyó ese problema a "la defensa agresiva de Canoe", que llevó a las suyas a "precipitaciones" en su juego.

Pese a ello, el entrenador valoró que el equipo mantuviera la seriedad y la intensidad en un choque sin trascendencia clasificatoria.

Reparto de minutos y buenas sensaciones individuales

Uno de los objetivos del cuerpo técnico era dosificar esfuerzos, y Pérez destacó que, "al final, se pudieron repartir minutos a todo el mundo, que era lo importante". La única excepción fue Niski obligada a jugar más por la indisposición de Aina Martín y por situaciones de faltas personales.

El técnico quiso subrayar "el buen partido de Filor", convencido de que este rendimiento le servirá para ganar confianza de cara al play-off.

"Era un partido en el que no nos jugábamos nada y, aún así, el equipo ha dado el 100% para sacarlo", subrayó para cerrar su análisis.

Agradecimiento a la afición y llamamiento para el playoff

Por último, Rula agradeció especialmente el apoyo de la afición desplazada a Madrid: “Ha venido mucha gente y estamos muy agradecidos”. Y aprovechó para lanzar un mensaje claro de cara al próximo sábado, cuando el Recoletas Zamora disputará en el Ángel Nieto el que probablemente sea su último partido en casa de la temporada.

“Hago un llamamiento a toda la afición. Necesitamos que el pabellón sea una caldera y que venga mucha gente para disfrutar de un gran partido”, pidió el entrenador, ya totalmente centrado en el play-off ante Melilla: "Ahora toca ponerse en modo play-off y ponerse a tope".