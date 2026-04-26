Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Al fútbol ha llegado el chivato, que es el VAR"

Óscar Cano calificó como lo más importante del encuentro el hecho de que los suyos pudieran reponerse de un golpe tan duro nada más empezar el partido y que supuso el 1-0. "A partir de ahí, el equipo cogió la pelota, empató rápido y no hubo peligro en ninguna de las porterías. No recuerdo una parada de Fermín, tampoco de Álvaro. Y cuando los partidos se ponen así, a estas alturas de competición, con todos jugándonos tanto, suele pasar esto, a favor o en contra. Esta vez nos tocó favor y después supimos defendernos con el alma, nos metimos todos ahí detrás porque ellos tienen buenos jugadores", comentó en rueda de prensa el entrenador del Zamora, quien admitió que tuvieron que "sacar fuerzas de donde no las hay para tratar de mantener el resultado".

Con todo, apuntó que es el momento para "disfrutar de lo conseguido en este partido y de lo logrado durante todo el año", para desear que "ojalá que en estos partidos tan igualados la fortuna nos siga sonriendo", añadió.

Asimismo, confirmó que fue decisión suya que Carlos Ramos lanzara el segundo penalti tras haberlo fallado Kike Márquez. "La gente se quedará con que ha fallado los dos últimos que ha tirado, pero yo me quedo con la valentía que tiene" y puso en valor lo determinante que es para la categoría.

Para acabar y a pesar de haber sido clave en O Couto, insistió en que no le gusta el VAR. "Yo soy andaluz y posiblemente esté muy condicionado por ello, pero a mí me gusta la pillería, el jugador que engaña. Entonces ha llegado el chivato, que es el VAR, y esta vez nos favoreció, pero sí de mí dependiera, no existiría en el fútbol".