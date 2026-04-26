El Elche prolonga su escapada y hunde las opciones del Oviedo

El Elche se llevó un valioso triunfo del Carlos Tartiere (1-2) en su lucha por la permanencia al vencer con goles de Bigas y Gonzalo Villar a un mal Oviedo que, con esta derrota, ya tiene pie y medio en Segunda División.

Tanto el Real Oviedo como el Elche rotaron para hacer frente a la pasada jornada intersemanal y cinco fueron las novedades de ambos equipos: en los carbayones Costas, Carmo, Rahim, Fonseca y Hassan y en los ilicitanos Bigas, Pedrosa, Fort, Aguado y Álvaro Rodríguez.

En el minuto 6, Bigas recibió un balón más de diez metros más allá de la frontal del área y con un zurdazo tremendo puso el balón en la escuadra para hacer el 0-1 del Elche.

Solo diez minutos después y todavía antes del minuto 20 de juego, pérdida de Reina en salida de balón y Álvaro Rodríguez la puso atrás y Gonzalo Villar marcó el 0-2.

El Elche estaba ganando fácil una final por la permanencia y el Real Oviedo, irreconocible y en su peor versión desde la llegada de Guillermo Almada, no era capaz de responder a la superioridad ilicitana, siendo el uruguayo Fede Viñas el único que demostraba ser capaz de poner en aprietos a su rival.

Casi no hubo más ocasiones durante el primer tiempo y mientras el Oviedo solo encontraba a Hassan en banda derecha para que este intentase hacer algo por su cuenta, el Elche gozaba de la ocasión más clara tras los goles y Escandell evitaba el tercero a disparo de André da Silva.

El segundo tiempo comenzó con Thiago Fernández entrando por Sibo en un Real Oviedo que, aunque seguía sin mucha idea de cómo hacer daño al Elche, el mediapunta argentino, Viñas y Ilyas Chaira sí consiguieron revolver algo y permitir que el balón estuviese más cerca del área del Elche, aunque sin ninguna ocasión clara.

Almada siguió moviendo su banquillo, metiendo a Cazorla y Thiago Borbas por Hassan y Rahim y cambiando el esquema, con Vidal de central junto a Carmo y Costas y Thiago e Ilyas Chaira como carrileros; en el Elche, el primer cambio del partido era el de Tete Morente por Fort.

El cuarto cambio en el Oviedo fue el de Javi López por un Carmo que se encaró con la grada de la que iba al banquillo primero y de la que se fue al túnel de vestuario después.

Fue a un cuarto de hora del final cuando tras un saque largo de Escandell llegó el 1-2 de Ilyas Chaira, que definió bien ante Dituro.

Noticias relacionadas

Sarabia metió a Petrot y Víctor Chust para defender el área y aunque el Real Oviedo centró y centró, el premio no llegó; la expulsión por roja directa de Germán Valera puso punto final al partido, que acaba con una derrota que deja a los azules con pie y medio en Segunda División y le permite al Elche un colchón de cuatro puntos con la permanencia.