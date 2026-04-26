Fútbol | Tercera RFEF
El CD Villaralbo logra el triunfo en su visita a Unionistas de Salamanca B
Los azulones se adelantaron con un gol de Cepeda a la salida de un córner
A11
El CD Villaralbo logró este domingo una victoria ante Unionistas B, un equipo en descenso ante el que los azulones sumaron un importante +3 para seguir creciendo a pesar de tener ya asegurada la permanencia.
Los azulones se desplazaron y dispuestos a todo, y para la ocasión hubo cambios en el once inicial. Tras unaos primero minutos en los que el juego del Villaralbo fue a más, el cuadro zamorano conseguía adelantarse con un tanto de Cepeda a la salida de un córner.
Con este 0-1 provisional se inició el segundo tiempo. Los charros sumaron más presión y buscaron con ahinco el gol del empate. Ambos entrenadores movían los banquillos en busca de más oxígeno mientras el reloj avanzaba.
Los azulones aguantaron las embestidas, que no cesaron ni en los seis minutos de añadido. Al final, una victoria por la mínima y a seguir.
(habra ampliación)
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