El Caja Rural CB Zamora da un paso atrás en búsqueda del play-off ante Grupo Alega Cantabria

El Caja Rural CB Zamora cayó derrotado este domingo en el Ángel Nieto ante Grupo Alega Cantabria por 86-89 en un duelo que se decantó en favor de los visitantes en los compases finales tras una remontada digna de elogio del conjunto azulón, que llegó a ir 16 puntos por debajo de un adversario que no se jugaba nada pero aprovechó su acierto exterior para ganar la contienda.

Buen comienzo del Caja Rural CB Zamora

Toni Naspler, a los treinta segundos, abrió el marcador con un triple que marcaba las intenciones locales. Un primer paso dentro del buen inicio zamorano que dio lugar a un parcial de 5-0 que cortaría el visitante Yu desde la línea de personal con dos puntos que no frenaron el ímpetu de los de Saulo Hernández.

Yu y Powell mantienen a Grupo Alega Cantabria

Apareció Ty Roberts y también Van Zegeren, minimizando así el impacto del exazul Powell y el pívot rival, vía hacia el aro zamorano para un Grupo Alega Cantabria que igualó fuerzas con un triple del americano (9-9). Canasta que llevó a Saulo Hernández a mover el banquillo de cara a la segunda mitad de cuarto.

El banquillo responde

Pauksté y Rogers evitaron el "sorpasso" en el Ángel Nieto y volvieron a distanciar al Caja Rural CB Zamora con seis puntos en apenas un minuto de juego. Un parcial que no hizo bajar los brazos a Grupo Alega Cantabria, que con un triple se mantenía cerca de los locales. Un cuadro azul mucho más intenso, especialmente en tareas defensivas, punto de partida para las canastas de Peris y Martínez a las que respondió Lapornik con su segundo triple (19-14, m. 8). Un punto de energía bajo aro que marcó la recta final del primer cuarto.

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La obligación por ganar del Caja Rural CB Zamora por entrar en play-off se dejaba notar en el luminoso, al que la contribución de Peris y la actividad en la pintura de Lo llevaron a un interesante 22-17 tras diez minutos de combate.

Segundo cuarto; primeras dificultades

Pese a no jugarse nada, Grupo Alega Cantabria abrió el segundo cuarto con un alley-op y otra actitud. Kande y Love se mostraban importantes en ambas canastas y retrasaban los primeros puntos zamoranos durante un minuto, lo que tardó Roberts en firmar su primer triple. Un acierto importante, como la siguiente de Kristensen, durante unos buenos minutos visitantes que dejaron el duelo en un punto (27-26, m. 13).

El bloqueo ofensivo llevó a Saulo Hernández a mover el banquillo y dar regreso a Van Zegueren y Naspler, cuyas canastas evitaron perder el mando en un marcador que, tras dos triples cántabros consecutivos, se ponía por primera vez en favor de los visitantes (32-32, m. 14).

El Caja Rural CB Zamora reaccionó de inmediato con Roberts y Tharstarson anotando a la carrera, estrategia que los zamoranos no pudieron poner en juego antes. Aun así, el guion del duelo ya no era tan favorable a los de Saulo Hernández De hecho, una gran canasta de Love y una pérdida de balón local, permitieron a Grupo Alega Cantabria volver a ponerse arriba por dos puntos.

La fatiga asoma

De nuevo, el cuadro azul respondió sin perder el tiempo con un triple de Rogers. Sin embargo, y pese a las rotaciones, el esfuerzo tras una semana exigente pasaba factura y los visitantes enlazaron cinco puntos para forzar el tiempo muerto de Saulo Hernández (39-43, m. 17). Un parón que no sirvió de nada y que el técnico zamorano volvería a utilizar apenas un minutos después, tras un parcial de 0-5 en el Ángel Nieto.

El buen tono visto hasta entonces había desaparecido, los fallos se multiplicaban y la defensa bajó algún entero. Era momento de ajustes para no tener que buscar una gran remontada tras el paso por vestuarios. Y si bien puso fin a la sequía zamorana con un triple, ese fue el único intento que tuvo éxito para un Caja Rural CB Zamora que solo veía la diferencia aumentar. Una distancia que se fijó en diez puntos tras dos tiros libres de Álvaro Martínez (44-54).

Una diferencia de dobles dígitos a remontar

El Caja Rural CB Zamora había ido de más a menos, viéndose superado por el acierto en el triple de su rival, la pareja Powell-Yu y el buen tono colectivo de cara al aro del Grupo Alega Cantabria que, sin nada que perder, sacó fruto de la falta de acierto local. Los de Saulo Hernández necesitaban recuperar su mejor versión, la vista al inicio del duelo, para no perder un duelo clave en su persecución por el play-off.

Tercer cuarto sin buenas sensaciones

Peris, con una buena canasta, daba inicio a las hostilidades de la segunda mitad. Una parte que arrancaba veloz, con puntos en ambas canastas. Tan pronto anotaba el base catalán como respondía Powell. Un desarrollo nada beneficioso para los zamoranos, ya que no podía atacar a la carrera y los cántabros seguían enchufando triples sin mucho esfuerzo.

Así las cosas, la diferencia en favor del Grupo Alega Cantabria amagó con alcanzar los 20 puntos de colchón en apenas tres minutos Una delicada situación que demandaba un esfuerzo zamorano notable en pleno festival de faltas sobre el Caja Rural CB Zamora. Otro factor que mantenía lejos del triunfo al equipo de Saulo Hernández tras cinco minutos de reanudación (50-66, m. 25).

El Caja Rural CB Zamora lo intenta sin éxito

Una canasta de Van Zegeren y otra de Prepelic parecían cortar el momento de debilidad zamorana. Sin embargo, Powell había descifrado la defensa de su exequipo y entre él, Lapornik, Love y Alderete, dejaban el esfuerzo local sin fruto. Ni las continuas rotaciones de Saulo Hernández buscando un cinco con mayor acierto o ventaja en pista, surtían efecto (52-68, m. 28).

Con todo, el Caja Rural CB Zamora no perdió la cara al partido; Todo lo contrario. Elevó su defensa y trabajó sin descanso por acercarse en el marcador, forzando el tiempo muerto cántabro tras un mate de Álvaro Martínez (56-68). Pero, ni con ello, Grupo Alega Cantabria veía peligrar su dominio. Bastó un tiro libre con canasta adicional de Kande para que los visitantes se fueran al último cuarto con más de diez puntos a su favor. El play-off se ponía cuesta arriba.

Diez minutos de entrega

El Caja Rural CB Zamora encaró los últimos diez minutos dispuesto a no guardarse nada para intentar frenar a su rival, cuyo 60% de acierto en tiro de campo y 50% de acierto en triple amenazaba con dinamitar su sueño en este final de temporada. Y, nada más saltar a pista, Peris con una contra, hizo soñar a los suyos con poder remontar. De hecho, la diferencia se situó en once puntos en poco más de un minuto y medio de juego (65-76).

Los dobles dígitos de diferencia desaparecieron con un triple de Ty Roberts y el Ángel Nieto estalló buscando respaldar a los suyos. Un apoyo que el americano devolvió con un nuevo acierto desde el perímetro y un robo de balón que fue objeto de falta (y técnica al banquillo cántabro). Acciones que situaron a los de Saulo Hernández a cinco puntos y con un tiro libre para bajar el 71-76 del marcador.

De la lona al combate

Restaban siete minutos y, después de estar en la lona, el Caja Rural CB Zamora tenía oportunidades en un duelo que iba a ser vibrante en su desenlace.Un tramo decisivo que Grupo Alega Cantabria abría bajando su acierto desde el exterior, pero manteniendo su control del juego bajo aro.

El tiempo jugaba en contra de los locales y un par de errores aumentaron la presión en pista. Eso ayudó a los cántabros, que tomaron respiro gracias a una bandeja de Powell de cara a los cinco minutos decisivos que tendrían lugar tras un tiempo de Saulo Hernández (71-78, m. 35).

Cinco minutos de alto voltaje

Tharstarson, con dos tiros libres, acababa con la sequía zamorana de los últimos minutos y daba pie a un parcial de 4-0 que dejaba el duelo a una canasta de distancia. Un acierto que encontró Rogers desde la línea de tres puntos cuando quedaban solo dos minutos en el marcador para igualar el partido (78-78).

Lapornik, con tres puntos, devolvía a Grupo Alega Cantabria la ventaja, pero su falta técnica en la celebración permitió a Rogers volver a igualar el encuentro a menos de dos minutos y medio para el final, con el Ángel Nieto en pie tratando de sumar.

Una dudosa falta de Naspler hizo que Yu lograra dos nuevos puntos, pero Roberts se suspendió a continuación en el aire para clavar un triple que daba la vuelta al encuentro a 1:56 para el bocinazo final. Lo más difícil estaba hecho, pero el equipo visitante pedía tiempo muerto buscando evitar la fiesta en feudo azul (84-83).

Un final emocionante

Grupo Alega Cantabria encontró en una falta su forma de igualar el duelo y, tras una jugada con hasta tres intentos zamoranos, un tapón de Van Zegueren y un fallo de Roberts, Powell hizo el 84-86 con el que Saulo Hernández detuvo el duelo a falta de 23 segundos. En ese tiempo, el Caja Rural CB Zamora fue a la línea de tiros libres con Ty Rogers anotando y su compañero Rogers mandando a Love al mismo punto para dejar el duelo en un punto (86-87) a 12 segundos con tiempo muerto local.

En la última jugada, Roberts falló su intento por ganar el duelo y Love aumentó la renta con la consecuente falta local. Aun así, el Caja Rural CB Zamora no bajó los brazos y en los tres segundos finales Toni Naspler buscó el triple de la prórroga. Un lanzamiento que tocó aro, tablero y que, al final, escupió la canasta tras un segundo de incertidumbre.