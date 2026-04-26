Carlos Ramos, capitán del Zamora CF: "Soñar es muy bonito y tenemos derecho a ello"

Como no podía ser de otro modo, Carlos Ramos se mostró contento tras el triunfo de este domingo en Ourense (1-2), y calificó la victoria como “muy importante” para dar “un pasito más hacia el objetivo”. Además, el “10” rojiblanco recordó que el vivido en O ‘Couto había sido un duelo muy difícil ante un oponente que se estaba “jugando la vida” y subrayó que la remontada es clave para todos, "para seguir creyendo”.

Así, y rememorando lo vivido durante los más de cien minutos de partido, admitió que el tempranero gol en contra fue “un golpe muy duro, pero creo que ha sido un accidente”. “Nos vino muy bien meter el 1-1 muy pronto, por si la ansiedad se apoderaba de nosotros”. No obstante, sí puso en valor el hecho de haberse desvelado como “un equipo muy sólido, como se ha visto en las últimas semanas, que es lo que hay que primar ahora: hay que ser un equipo sólido y generoso, como estamos siendo”.

El recuerdo de Unionistas

Del mismo modo, preguntado por ello, el capitán del Zamora CF confesó que “todos nos acordamos del partido de Unionistas (2-3), que fue terrible porque estuvimos muy mal” y no dudó en volver a pedir perdón “por la parte que nos toca” pero, añadió, su parecer sobre que "el equipo ha levantado cabeza, ha creído en sí mismo y dentro hemos sido una piña, una familia y se está viendo ahora mismo”, y no dudó en pedir unión a los aficionados. “Es el momento de estar más unidos que nunca, porque soñar es muy bonito y creo que tenemos el derecho a ello”.

Próximo encuentro

En referencia al próximo partido ante la Ponfe (sábado, 18.30 horas en el Ruta de la Plata), tiene claro que será un choque duro ante “un rival que se juega también sus opciones de fase de ascenso, un equipo que está hecho para estar muy arriba, pero en casa tenemos que hacernos fuertes y seguir en la misma idea porque sería un paso muy definitivo para nuestro objetivo, que es el play-off”, zanjó.