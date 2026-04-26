El Caja Rural CB Zamora quiere seguir soñando en el Ángel Nieto ganando a Grupo Alega Cantabria

El Caja Rural CB Zamora regresa hoy domingo al Ángel Nieto cargado de ilusión por mantener vivo el sueño de disputar su primer play-off de ascenso a la máxima categoría. Un deseo que intentará defender ante su público a partir de las 12:30 horas frente a Grupo Alega Cantabria.

Cuentas claras antes del choque

Sito en la décima posición de la tabla con un balance de 14 victorias y 15 derrotas, el conjunto de Saulo Hernández tiene a tiro las plazas de privilegio. Las cuentas están claras, pero el margen de error es escaso. Hay que ganar y esperar que tanto Hestia Menorca como HLA Alicante no tengan fortuna en sus encuentros, siendo la primera ocasión para recortar diferencias con ambos conjuntos el duelo ante un conjunto cántabro que no se juega absolutamente nada.

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Lectura incierta del duelo

La diferencia del partido está en el interés por el triunfo. Los zamoranos necesitan de la victoria, los cántabros no. Y esa situación ofrece una lectura incierta sobre el encuentro. Un choque al que los hombres de Saulo Hernández llegan fatigados tras una semana muy exigente lejos de casa, con derrota en Melilla y victoria en Cartagena como resultado de sus cientos de kilómetros de viaje.

Por una parte, la presión es para el Caja Rural CB Zamora. Es quien debe salir a pista con intención de poner su estilo y más interés tiene en salir triunfante del Ángel Nieto. Aunque, según apuntó Naspler días atras, el vestuario azul "no siente presión, tiene ilusión y ganas por hacer algo bonito en una ciudad como Zamora". Por lo que, más que atenazar al conjunto de Saulo Hernández, se espera que la búsqueda del "play-off" sirva como motor a un equipo que ha ganado seis de sus últimos siente encuentros ligueros.

Un conjunto cántabro con talento y sin presión

Delante de los zamoranos estará el Grupo Alega Cantabria, en el otro extremo del espectro. Sin objetivo, no pudiendo entrar al play-off o descender. Una situación de la que recelan tanto Saulo Hernández como sus jugadores. Sin nada que perder, puede que aparezca en el Ángel Nieto la mejor versión de hombres importantes como el exazul Powell, Jhonson o Lapornik. O también los jóvenes Taboada o Alderete, dispuestos a hacerse un nombre en la liga. Todos interesados en engordar sus números de cara a la próxima temporada.

Las claves

Por otra parte, si el Caja Rural CB Zamora hace sus deberes e impone su estilo de juego, esa ausencia de objetivo puede hacer que Grupo Alega Cantabria pierda el interés por conquistar el Ángel Nieto a partir de su juego posicional en el que destaca la altura del pívot Yu.

Así pues, y con todos sus hombres disponibles para el envite, el bloque de Saulo Hernández buscará no darle motivos a su rival para pelear por el triunfo. Mandar de principio a fin con un juego de transiciones rápidas y mucho ritmo sustentado por rotaciones constantes que no produzcan altibajos en el rendimiento. Un plan a conjugar con un nivel de contacto y una intensidad propia de un candidato al play-off.