El Recoletas Zamora coge impulso antes de iniciar el play-off

El Recoletas Zamora consiguió hacerse con el triunfo en Madrid en un partido en el que las de Raúl Pérez evidenciaron desde el inicio lo poco que se jugaban y en el que el rival llegó a ir por delante durante muchos minutos. Al final, sin embargo, las naranjas impusieron su superioridad y se hicieron con la victoria, aunque cierto es que Canoe tuvo bola para forzar la prórroga.

Recoletas Zamora llegaba a Madrid sin nada ya en juego en la última jornada de la liga regular, con la cabeza puesta ya en el play off y en su eliminatoria contra Melilla. Una falta de tensión que se notó en las filas zamoranas desde el inicio, con un Sernova Renovables Real Canoe que quería ganar en casa ante su público y se mostró mucho más enchufado que su rival y así, tras unos primeros compases de igualdad, los visitantes se colocaban por delante en el marcador (10-6, minuto 3). Hacían la goma una y otra vez las naranjas, aunque no conseguían colocarse por delante en el marcador e incluso veían cómo el rival se iba hasta los 5 puntos de renta (20-15). Una diferencia que recortaban de nuevo las de Raúl Pérez desde el exterior para colocar el 22-20 en el minuto 10.

Ya en el inicio del segundo cuarto, las zamoranas completaban sus peores minutos de la temporada, con una falta de intensidad más que evidente que aprovecharon a la perfección las jugadoras locales, firmando un parcial de 10-0 que ponía el 32-20 en el luminoso en poco más de 3 minutos. Movía el banquillo Raúl Pérez, que conseguía que las suyas se mostrasen más contundentes en defensa y cortasen la escapada de su rival para empezar a crecer desde atrás. Hasta cinco minutos y medio tardaron las naranjas en anotar sus primeros punto en este cuarto con dos tiros libres de Pérez. Seguían teniendo problemas en ataque las visitantes, aunque su solidez defensiva le permitía ir poco a poco recortando diferencias para completar en la segunda mitad del cuarto un parcial de 0-11 que las colocaba a solo un punto de su rival al descanso (32-31).

Niski completaba la reacción de recoletas Zamora en el inicio del tercer cuarto colocando a las suyas por delante en el marcador (32-33), pero la alegría duraba poco. Ante las dificultades de penetrar en la zona, Sernova Renovables Real Canoe apostaba por los tiros de tres y con ellos conseguía recuperar la delantera, aunque le pisaba los talones el equipo de Raúl Pérez en unos minutos absolutamente igualados en los que Niski imponía su ley en la pintura para poner el 38-42 mediado el cuarto. Pero aparecía Esnal en las filas locales para romper la defensa de las zamoranas y volver a igualar el marcador (44-44, minuto 27), aunque las naranjas pisaban el acelerador en los últimos minutos para entrar en el cuarto decisivo con tres puntos de ventaja (48-51).

Intentó rehacerse Sernova Renovables Real Canoe apretando en defensa en el inicio del último cuarto, y el marcador tardó más de tres minutos en moverse, aunque lo consiguieron las visitantes, que con un 2+1 de Filor ponían el 48-54 en el electrónico. Lo intentaron todo las madrileñas, pero Recoletas Zamora conseguía aguantar en defensa y forzar las personales de su rival para no perder la ventaja (53-61, minuto 36). Aunque las locales pelearon hasta el final y aún volvieron a hacer la goma, pero las naranjas aguantaron y acabaron anotándose el triunfo.

Ahora ya toca pensar en la eliminatoria dle play-off. El primer partido será en casa ante Melilla.