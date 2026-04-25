La oportunidad de Roony Bardghji, el gran olvidado de Flick

Roony Bardghji ha sido el hombre invisible del FC Barcelona esta temporada. A la sombra de Lamine Yamal no hay notoriedad, no hay utilidad, no hay apenas vida. Lamine Yamal, como en su día Leo Messi, se resiste a ser dosificado y sustituido. No hay rol más irrelevante que ser su alternativa. Esa hambre insaciable se ha cobrado como víctima al extremo sueco de 20 años, atornillado al banquillo. Ahora bien, la lesión en el bíceps femoral del '10', que le obligará a perderse lo que queda de temporada, abre una ventana de oportunidad a Roony, empezando por este sábado en Getafe, pedregosa estación en el camino azulgrana hacia la conquista de la Liga.

Roony es el delantero menos empleado por Hansi Flick, que ante las quejas por la falta de minutos del sueco no puede más que encogerse de hombros. ¿Qué quieres? Si tienes a Lamine... En general el chico nacido en Kuwait y criado entre Malmoe y Copenhague, de padre sirios que huyeron de la guerra, ha llevado su ostracismo en compungida resignación. Solo recientemente se atrevió a quejarse en público. "Tengo paciencia pero, sinceramente, pienso que merecía jugar más", dijo en una concentración con la selección sueca.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal abandona el terreno de juego tras ser sustituido por el sueco Roony Bardghji durante un partido de Liga. / Enric Fontcuberta / EFE

Eso mismo piensa Flick. No se lo discute. Y seguramente le sabe mal, pero los números reflejan una marginación. No es solo el delantero menos utilizado por el entrenador alemán. Es que lo es con mucha diferencia. Lamine, el más empleado, acumula 3.702 minutos; él, apenas 661. Es, además, el quinto jugador con menos tiempo de juego de toda la plantilla. Solo supera a Marc Bernal (lesionado de larga duración), Dro (en el PSG desde diciembre), Jofre Torrents y Gavi (retornado hace poco). No ha jugado ningún partido completo, solo en tres ocasiones ha sido titular y en 27 de 51 encuentros no ha participado ni un minuto. El gran olvidado de la plantilla.

Imagen de Roony

"Está preparado, por supuesto, ya lo estaba con Lamine. Lo dije recientemente, entrena bien y tendrá más opciones de jugar", dijo ayer Flick en la rueda de prensa previa al partido de este sábado. No garantizó su titularidad, pero sería extraño que le sentara en el banquillo otra vez, dadas las circunstancias, y entre ellas se incluye la baja de Raphinha. En sus últimas apariciones, aunque breves, ha demostrado una chispa que a menudo les ha faltado a otros que le pasan por delante. Flick tampoco lo ha probado en una posición que no sea de extremo derecho, siempre abriendo el campo y persiguiendo el regate a pierna cambiada. Como si no le viera versatilidad.

Con un contrato en vigor por cuatro temporadas Roony fue fichado por Deco este pasado verano por apenas 2,5 millones de euros procedente del FC Copenhague. Pese a su ausencia en el escaparate, su valor de mercado, según el portal Transfermakt, ha subido a los 15 millones de euros. Pretendientes no le faltan y él, el cuerpo técnico y la dirección deportiva deberán decidir en verano cuál es su próximo paso. ¿Una salida o seguir esperando una oportunidad?

Lamine Yamal y Roony Bardghji, en la sesión de este martes. / Dani Barbeito / SPO

Esta pasada semana Flick ya admitió que en cuanto acabe la temporada tendrán que sentarse cara a cara. "Es un profesional fantástico. No es una situación fácil para él. Espera más minutos. Ahora forma parte del Barça, juega con los mejores del mundo y ha mejorado, pero tiene en su posición a un jugador que lo hace muy bien, de los mejores del mundo". Roony tiene seis partidos, en particular ante el Real Madrid el 10 de mayo, para demostrar que no se merece este olvido permanente.