Segunda División Femenina
Nueva derrota en casa del River Femenino ante el FC Meigas
El resultado final fue de 0-3
A. O.
La Segunda División femenina de fútbol sala va llegando a su recta final y el River Zamora sigue sin arrancar y sin encontrar esa pizca de suerte que le ha llevado a estar colista en la clasificación con tan solo 4 puntos en su casillero. Este sábado volvió a suceder, y el equipo de Rubén Cala encajó una nueva derrota, en esta ocasión en el pabellón Manuel Camba. Las zamoranas saltaron a la pista dispuestas a vivir una buena tarde ante el Meigas, plantel con el que protagonizó una igualada primera mitad en la que ninguno de los dos encontraron el camino del gol.
Con el empate a cero se reinió el choque y ahí sí, las visitantes estuvieron más acertadas. Las gallegas estrenaron el marcador en el minuto 28 y, aunque el encuentro se mantuvo abierto, terminaron por sentenciar con dos nuevas dianas que pusieron el 0-3 definitivo en el marcador.
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