Fútbol
Nueva batalla para Noname, Benavente y Zamora "B" por la salvación en la Regional de Aficionados
El Noname recibe esta tarde al Betis CF, mientras que el ya descendido Moraleja CF se mide con La Bañeza
C. J. t.
Noname, CD Benavente y Zamora CF "B" afrontan este fin de semana una nueva batalla por la salvación en la Liga Regional de Aficionados, cuyo 28º capítulo abrirá para los aficionados hoy con dos encuentros.
Sábado con doble cita en la provincia
El primero de los partidos por evitar la quema tendrá lugar en los Anexos del Ruta de la Plata esta tarde. El Noname se enfrentará al Betis CF, segundo clasificado, buscando puntos con los que mejorar su undécima posición a partir de las 16.00 horas. El segundo, a partir de las 17.00 horas, lo protagonizará en su feudo el ya descendido Moraleja CF, que recibe a La Bañeza CF.
Jornada dominicial
Ya mañana, habrá otros dos combates más que se antojan decisivos para CD Benavente y Zamora CF "B". El equipo de Santi Redondo, antepenúltimo tras una racha de tres derrotas consecutivas, se enfrentará ante su público a las 17.30 horas a un CD Sariegos que transita por la cuarta plaza de la clasificación. Mientras que, por su parte, el Zamora CF "B" se desplazará a tierras vallisoletanas para, a partir de las 18.30 horas, medir fuerzas con el Victoria CF, que cuenta con un punto menos que los rojiblancos.
