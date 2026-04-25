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Fútbol Sala / Segunda División B

Cara y cruz para River Zamora y Atlético Benavente

El River Zamora arrolla al O’Esteo en el Camba en la despedida de Oli e Iván

El Atlético Benavente cae en Lugo

La &quot;familia&quot; del River Zamora, tras el homenaje a Oli

La "familia" del River Zamora, tras el homenaje a Oli / Alba Prieto

A. O.

Zamora

El Caja Rural River Zamora logró una victoria de prestigio. El equipo zamorano arrolló al O’Esteo, un rival de la zona alta de la clasificación, y lo hizo mostrando una enorme superioridad en su juego. Todo sucedió en el Manuel Camba donde, tras un inicio equilibrado, los visitantes se adelantaron en el marcador, aunque antes de llegar al descanso, los zamoranos ponían las tablas por mediación de Francisco Javier. Con la reanudación algo cambió. El River pisó el acelerador y superó a su rival en todas las facetas del juego, para ir, poco a poco, ampliando su renta hasta la sentencia final. Con goles de Francisco Javier, Samuel (2), José Carlos, Nicolás e Iván pusieron el definitivo 7-1 para convertir el encuentro en toda una fiesta en lo que fue la despedida del equipo de su afición esta temporada, y también de Oli e Iván, que pusieron fin a su trayectoria en el fútbol sala. La última jornada la plantilla visitará al Xove.

Pasillo a Oli en su despedida del fútbol sala

Pasillo a Oli en su despedida del fútbol sala / Alba Prieto

Derrota blanquiazul

Por su parte, el Atlético Benavente solventó con una dura derrota su último desplazamiento del curso. Los de Santi Calero se desplazaron a Lugo, donde protagonizaron un igualado partido. Tras ponerse 0-2, los locales ponían el empate a falta de diez minutos y a partir de ahí fueron a por todas. Los goles rivales fueron llegando sin que los blanquiazules pudieran frenar la sangría, hasta el 6-2 definitivo. La próxima semana, el equipo pondrá fin a la temporada en La Rosaleda donde recibirá al líder y campeón, el Leis de Pontevedra.

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