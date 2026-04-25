Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación agresión sexual tras un trayecto entre Benavente y Mieres"El paso de La Lanzada es para Toro y está hecho a medida para ellos"El baile de pendones marca el encuentro entre Zamora y La HiniestaEl empleo en Zamora resiste pese a sus debilidades estructuralesDe iglesia a vivienda para combatir la despoblaciónLa plaza diseñada por los vecinos en el barrio de San Frontis
instagramlinkedin

Fútbol | Regional de Aficionados

La Bañeza no da opción al Moraleja en casa

El equipo de Tierra del Vino cae derrotado en el segundo tiempo en el José Ramos (0-3)

Óscar Sánchez. | J. L. F.

Óscar Sánchez. | J. L. F.

A. O.

Zamora

Derrota del Moraleja del Vino que no pudo ofrecer a su afición una victoria ante La Bañeza. Tras un primer tiempo equilibrada y cuando todo apuntaba a las tablas en el descanso, La Bañeza se adelantaba. En el segundo tiempo, en dos minutos, los visitantes sentenciaron el encuentro con tantos en los minutos 53 y 55, que ya fueron irreconducibles para los moralejanos, descendidos desde hace semanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents