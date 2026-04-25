Fútbol | Regional de Aficionados
La Bañeza no da opción al Moraleja en casa
El equipo de Tierra del Vino cae derrotado en el segundo tiempo en el José Ramos (0-3)
A. O.
Zamora
Derrota del Moraleja del Vino que no pudo ofrecer a su afición una victoria ante La Bañeza. Tras un primer tiempo equilibrada y cuando todo apuntaba a las tablas en el descanso, La Bañeza se adelantaba. En el segundo tiempo, en dos minutos, los visitantes sentenciaron el encuentro con tantos en los minutos 53 y 55, que ya fueron irreconducibles para los moralejanos, descendidos desde hace semanas.
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