Balonmano
El Balonmano Caja Rural Zamora, campeón de liga en Primera Nacional tras ganar a BM Pinto
El cuadro de VIriato remontó un 14-12 en contra durante la segunda mitad
El BM Caja Rural Zamora se impuso este sábado a Grupo Egido BM Pinto por 25-30. Un marcador que permitió a los zamoranos coronarse campeones de liga en el Grupo B de Primera Nacional, condición que ofrecerá al equipo de Félix Mojón una ligera ventaja en el futuro sorteo de la fase de ascenso a División de Honor Plata.
Un mal primer tiempo
Los "Guerreros de Viriato" no arrancaron con buen pie su duelo en Pinto y se vieron obligados a remontar. Algo atenazados por jugarse el liderato y mermados por la inesperada baja de Giannini, los pistacho se vieron pronto por detrás en el marcador. Eso sí, sin perder de vista a un Grupo Egido BM Pinto que apostaba por la velocidad y la circulación de balón.
La fluidez ofensiva de los de Mojón permitió al cuadro madrileño darle la vuelta al 4-5 que amagaba con permitir el despegue del BM Caja Rural Zamora. Un parcial de 3-0 impulsó al bloque madrileño en un partido que, además, contó con numerosas exclusiones en su desarrollo.
Las sanciones fueron en contra de los intereses del líder en el primer acto. Jugó más minutos que su rival en inferioridad y lo acusó, si bien entre las muchas paradas de Pajares y los esfuerzos de hombres como Kike Moreno y Medina, el tanteo se igualó finalmente a pocos minutos para el descanso (12-12). Un intermedio al que Grupo Egido BM Pinto consiguió llegar por delante tras un parcial de 2-0 aprovechando un par de fallos pistacho.
Una segunda mitad mucho más entonada
El líder necesitaba mejorar, dar un paso adelante. Muchos de sus hombres no habían mostrado todo su potencial. Y, fruto de esa realidad, regresó dispuesto a emplearse a fondo durante la segunda mitad. No quería depender del resultado del derbi cántabro, aunque le favoreciera en ese instante.
Pese a un inicio en el que las exclusiones volvieron a tener su peso, en especial una señalada a Jortos, el cuadro de Viriato jugó de forma bien distinta. Impulsado por el lanzamiento de Oier y las paradas de Lucas, el cuadro pistacho recuperó el paso y se puso por delante en el marcador. Un tanteo que, con la colaboración de Marco Torres desde el extremo, era de 24-29 a su favor cuando restaban diez minutos para el final.
Con el duelo bajo control, la anotación zamorana se detuvo. Grupo Egido BM Pinto cambió su portero, subió enteros su defensa y buscó volver a remontar el choque. Una situación que se saldó con un 1-0 de parcial y el tiempo muerto solicitado por Mojón de cara a los últimos cinco minutos y medio de contienda.
El parón resultó decisivo, ya que permitió al cuadro de Viriato organizar una jugada en la que Kike Moreno encontró a Medina para poner el 25-30 en el marcador y una ventaja de cinco goles que fue suficiente para sentenciar el encuentro y la liga en favor del BM Caja Rural Zamora.
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