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El Amigos del Duero pierde un duelo cargado de goles con el CD Medinense

La Bovedana firma tablas con el colista, Gimnástica Segoviana

Las jugadoras del Amigos del Duero con el esférico, ayer. | ALBA PRIETO

Las jugadoras del Amigos del Duero con el esférico, ayer. | ALBA PRIETO

C. J. T.

Zamora

El Caja Rural Amigos del Duero no pudo superar ayer al CD Medinense en un duelo cargado de goles que se mantuvo abierto hasta el pitido final al que se llegó con 3-4 en el marcador.

Las visitantes se adelantaron en el marcador en el minuto 28 y, pese al primer tanto local, cruzaron el intermedio con un cómodo 1-3 a su favor. El cuadro de Campano no capituló e Irene recortó diferencias, pero un penalti en el 88 sentenció el envite que cerró el segundo tanto de Celia.

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Empate para la Bovedana

Por su parte, la Bovedana, con los efectivos justos, no pudo pasar del empate ante el colista en un duelo que arrancó con una ventaja de 0-2 para la Gimnástica Segoviana. Una renta que neutralizó Victoria antes del descanso, si bien las moradas no pudieron culminar su remontada en el segundo acto.

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