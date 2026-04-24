Zoe Merino, primera junior en el Open de España de Taekwondo

El Club Zamorano de Taekwondo ha firmado una destacada actuación en el Open de España 2026, una de las competiciones de referencia del calendario nacional e internacional, logrando un oro y un bronce y confirmando el gran momento deportivo de la entidad. La gran protagonista del campeonato fue Zoe Merino, que se proclamó campeona en la categoría Junior -68 kg tras completar un torneo impecable. La deportista zamorana dominó todos sus combates con autoridad, imponiéndose por 2-0 en cuartos de final, semifinales y final. En el combate decisivo superó a la española Claudia Muniesa, demostrando un alto nivel técnico, control táctico y una gran madurez competitiva.

Por su parte, Ainhoa García Vargas logró una meritoria medalla de bronce en categoría Cadete -41 kg, dentro de un cuadro de 28 competidoras. La deportista del club avanzó con solvencia en las rondas iniciales y alcanzó las semifinales, donde cayó ante la que finalmente sería la campeona del torneo, firmando así un resultado de gran valor en una categoría de alto nivel.

Mención especial merece también Carla Morales, que participó en el campeonato tras superar una lesión. Su presencia en el tatami, en un evento de máxima exigencia, refleja su compromiso, esfuerzo y capacidad de superación, sumando una experiencia clave en su progresión deportiva.

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El club quiere expresar su agradecimiento al Ayuntamiento de Zamora y a la Diputación de Zamora "por su colaboración y apoyo, fundamentales para el desarrollo de la actividad deportiva y la participación en competiciones de este nivel".