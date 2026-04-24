El Zamora CF se forma contra la corrupción y los amaños en el fútbol
Agentes especializados del Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas detallan los mecanismos contra el amaño de partidos
A. B.
Los jugadores y el cuerpo técnico del Zamora CF han participado en una jornada informativa impartida por la Policía Nacional sobre la manipulación deportiva y la preservación de la integridad en el fútbol profesional.
La jornada fue inagurada por el comisario principal, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV-Central), José Ángel González Morán, y la clase ha corrido a cargo de agentes especializados del Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas, adscrito al Servicio de Control del Juego y Apuestas.
Estos expertos han compartido con los integrantes del club zamorano los mecanismos legales y operativos que la Policía Nacional emplea para monitorizar y combatir los fraudes en las competiciones, detallando su forma de trabajo, incluyendo las operaciones policiales más relevantes contra el amaño de partidos desde el año 2022 hasta la actualidad.
El encuentro formativo y técnico ha tenido como pilares fundamentales el fortalecimiento de la integridad, esto supone concienciar sobre las graves consecuencias penales y deportivas de la corrupción, la prevención de amaños, fundamentalmente instruir en la detección de posibles acercamientos por parte de redes criminales, y además la jornada busca promover un entorno seguro que facilite un deporte limpio, justo y libre de influencias externas que desvirtúen la competición.
La sesión también ha contado con la participación de la Federación de fútbol de Castilla y León, cuya responsable informó de todas las conductas prohibidas por parte de los jugadores, animándoles a distintas acciones bajo el lema “HAZ LO CORRECTO, reconoce, rechaza y denuncia” así como enfatizó la importancia de mantener la integridad en el deporte.
Esta jornada se enmarca en el plan estratégico de la Policía Nacional para colaborar estrechamente con las instituciones y entidades deportivas, garantizando que el esfuerzo y el mérito sigan siendo los únicos protagonistas en el terreno de juego, además busca reforzar la cooperación entre instituciones deportivas, operadores y Policía Nacional en la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito deportivo.
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